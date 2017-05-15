Шарапова, обыграв Макхэйл, обеспечила себе участие в квалификации Уимблдона
Российская теннисистка Мария
Шарапова, одолев американку Кристину Макхэйл в первом круге турнира WTA в Риме,
обеспечила себе место в квалификации Уимблдона, сообщает BBC.
Встреча Шараповой Макхэйл
состоялась в понедельник и завершилась победой россиянки со счетом 6:4, 6:2.
Благодаря этому 30-летняя россиянка войдет в топ-200 рейтинга WTA, что позволит
стартовать как минимум в квалификации Уиблдонского турнира в этом сезоне.
Если Шарапова на турнире в Риме дойдет до полуфинала, то получит возможность сыграть сразу в основной сетке Уимблдона в этом году. Также во вторник станет известно, достанется ли российской теннисистке wild card для участия в квалификации или основной сетке турнира «Ролан Гаррос», который стартует в Париже 28 мая.
Матч
МакХэйл К. (США) - Шарапова М. (Россия) - 4:6, 2:6
Место и дата
15 мая 15:15, , Текстовая трансляция