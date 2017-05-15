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Шарапова, обыграв Макхэйл, обеспечила себе участие в квалификации Уимблдона

Источник:  BBCКомментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова, одолев американку Кристину Макхэйл в первом круге турнира WTA в Риме, обеспечила себе место в квалификации Уимблдона, сообщает BBC.

Встреча Шараповой Макхэйл состоялась в понедельник и завершилась победой россиянки со счетом 6:4, 6:2. Благодаря этому 30-летняя россиянка войдет в топ-200 рейтинга WTA, что позволит стартовать как минимум в квалификации Уиблдонского турнира в этом сезоне.

Если Шарапова на турнире в Риме дойдет до полуфинала, то получит возможность сыграть сразу в основной сетке Уимблдона в этом году. Также во вторник станет известно, достанется ли российской теннисистке wild card для участия в квалификации или основной сетке турнира «Ролан Гаррос», который стартует в Париже 28 мая.

Матч

МакХэйл К. (США) - Шарапова М. (Россия) - 4:6, 2:6

Место и дата

15 мая 15:15, , Текстовая трансляция

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