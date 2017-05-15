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Янне Карлссон: Хочу продолжить работать со сборной Дании

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной Дании Янне Карлссон заявил, что хотел бы продолжить работу с национальной командой в следующем сезоне и возглавлять ее на домашнем чемпионате мира.

Сборная Дании под руководством Карлссона набрала семь очков по итогам группового этапа чемпионата мира-2017, завершив выступление на турнире победой над командой Италии (2:0). Следующий чемпионат мира пройдет в 2018 году в датских городах Копенгаген и Хернинг.

«Если меня не уволят, то я продолжу работать с командой Дании на домашнем чемпионате мира. По крайней мере, я бы хотел этого», - цитирует Карлссона «Р-Спорт».

Матч

Дания - Италия - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы:

Хардт (Якобсен, Сторм), 57:36 (1:0 - бол.). Регин 58:47 (2:0 - п.в.).

Место и дата

15 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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