Янне Карлссон: Хочу продолжить работать со сборной Дании

Главный тренер сборной Дании Янне Карлссон заявил, что хотел бы продолжить работу с национальной командой в следующем сезоне и возглавлять ее на домашнем чемпионате мира.

Сборная Дании под руководством Карлссона набрала семь очков по итогам группового этапа чемпионата мира-2017, завершив выступление на турнире победой над командой Италии (2:0). Следующий чемпионат мира пройдет в 2018 году в датских городах Копенгаген и Хернинг.

«Если меня не уволят, то я продолжу работать с командой Дании на домашнем чемпионате мира. По крайней мере, я бы хотел этого», - цитирует Карлссона «Р-Спорт».