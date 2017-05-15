Владислав Фадеев: Сборная России на Кубке Ельцина сыграет основным составом
Куратор женских команд
Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев сообщил, что женская сборная
России выступит основным составом на традиционном турнире Кубок Ельцина,
который пройдет в июне в Екатеринбурге.
«На Кубке
Ельцина сборная России сыграет основным составом. Главным тренером будет
Владимир Кузюткин», - приводит «Р-Спорт» слова Фадеева.
Кубок Ельцина пройдет с 26 по 30 июня во дворце игровых видов спорта «Уралочка». Его участниками станут команды России, Турции, Сербии, Болгарии и Казахстана. В прошлом году на Кубке Ельцина главным тренером российской команды был Николай Карполь, а на турнире выступила сборная клубов России без ряда ведущих игроков.
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