Владислав Фадеев: Сборная России на Кубке Ельцина сыграет основным составом

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Три волейболистки «Ленинградки» приглашены в сборную России Игроки «Ленинградки» Юлия Кутюкова, Екатерина Петрова и Екатерина Полякова получили вызовы в женскую сборную России, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Владимир Кузюткин: Я не планирую участие в Гран-при Кошелевой, Гончаровой и Панковой Главный тренер женской сборной России Владимир Кузюткин высказался о составе команды на этапы Гран-при.

Россия сыграет с Турцией перед квалификацией к чемпионату мира Женская сборная России по волейболу проведет два контрольных матча с Турцией в рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата мира, сообщил главный тренер команды Владимир Кузюткин.

Наина Ельцина посетит волейбольный турнир «Кубок Ельцина» Вдова первого президента России Наина Ельцина посетит волейбольный турнир «Кубок Ельцина», который пройдет в Екатеринбурге, сообщает znak.com.

Женская сборная России по волейболу не сыграет на турнире в Монтрё из-за отбора на ЧМ-2018 Куратор женских команд ВФВ Владислав Фадеев прокомментировал причины отказа сборной России от участия на турнире «Воллей Мастерс» в Монтрё (Швейцария).

Шляпников и Кузюткин утверждены главными тренерами сборной России по волейболу Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко объявил об утверждении главных тренеров сборной России по волейболу. На эти должности были назначены Сергей Шляпников и Владимир Кузюткин.

Владимир Зиничев: Кузюткин в сборной России – это путь в никуда Генеральный директор ЖВК «Динамо»(Москва) Владимир Зиничев выступает против назначения Владимира Кузюткина главным тренером женской сборной России

Шляпников и Кузюткин рекомендованы на посты главных тренеров сборных России Сергей Шляпников и Владимир Кузюткин рекомендованы на должности главных тренеров мужской и женской сборных России. Такое решение принял тренерский совет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Четыре специалиста претендуют на пост главного тренера женской сборной России Генеральный менеджер сборной России Владислав Фадеев сообщил, что четыре российских специалиста претендуют на пост главного тренера женской национальной команды.

После Алекно и Маричева. Кто возглавит сборные? В январе Всероссийская федерация волейбола должна назвать имена новых главных тренеров мужской и женской сборных России.

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Главные тренеры мужской и женской сборных России будут назначены в январе Генеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что главные тренеры мужской и женской сборных России по волейболу будут назначены в январе.

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