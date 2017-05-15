«Психотропный» бизнес Джонсона, миллионы рублей Миочича и лучший боец мира. Главные новости ММА за понедельник

«Советский спорт» предлагает подборку главных новостей ММА за понедельник.

1. Совсем скоро все-таки состоится бой между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом. Остается чуть больше месяца. Bellator выпустил новый промо-ролик к этой схватке. Музыка — шикарная!

2. Известный американский боец Энтони Джонсон после завершения карьеры решил открыть свой бизнес. Он будет выращивать зелень. Нет, не ту, что растет у наших бабушек и дедушек в деревнях (хотя, кто знает...). Догадались? Видимо, Даниэль Кормье хорошенько пробил ему двоечку.

3. В обновленном рейтинге ММА Хабиб Нурмагомедов вновь не занимает первое место вне зависимости от весовых категорий. А кто же на первом месте?

4. 14 мая в Далласе (США) состоялся турнир UFC 211. Больше всех по итогам шоу заработал чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич. На его карточку упало 24 295 000 рублей. А сколько же заработал россиянин Гаджимурад Антигулов за то, что «задушил» датчанина Хоакима Кристенсена?

5. 19 мая в Краснодаре пройдет четвертый этап Prime Selection-2017. Все ведь ждут поединка между Асланбеком Каровым и Евгением Бондаревым?

6. В файткард турнира M-1 Challenge 77, который пройдет 19 мая в Сочи добавлено сразу три поединка. Россияне сразятся против представителей Украины, Германии и Испании.

МАТЕРИАЛ ДНЯ: Волков, Ян и Антигулов значительно улучшили свои позиции. Рейтинг бойцов ММА

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