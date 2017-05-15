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Вице-губернатор: 17-18 мая «Фишт» должен быть готов к Кубку конфедераций на сто процентов

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда сообщил, что футбольный стадион «Фишт» в Сочи 17-18 мая должен быть полностью готов к матчам Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

«Во вторник мы проводим пусконаладочные работы системы Wi-Fi в чаше стадиона, в субботу мы начали пусконаладочные работы системы контроля управления доступа. Буквально на днях это сдаем. А это два пункта, которые нас держат. ФИФА будет принимать у нас стадион где-то в начале июня. Мы должны получить акт соответствия по третьему этапу. Этот акт – это окончание всех пусконаладочных работ по инженерным системам. Все акты получены, за исключением озвученных двух. Думаю, этот акт соответствия мы получим 17-18 мая. То есть 17-18 мая стадион «Фишт» должен быть готов на 100%», - приводит «Р-Спорт» слова вице-губернатора.

Арена, принимавшая церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2014 года, была реконструирована под Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу, которые пройдут в России в 2017 и 2018 годах соответственно. «Фишт» был официально открыт матчем сборных России и Бельгии в конце марта. Также на арене 2 мая прошел финальный матч Кубка России.

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