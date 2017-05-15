Джулио Сканделла: Сборная Италии покажет себя в следующем году

Нападающий сборной Италии Джулио Сканделла считает, что национальной команде по силам вернуться в элитный дивизион чемпионата мира в следующем году.

Сегодня итальянцы со счетом 0:2 уступили датчанам в матче чемпионата мира и завершила турнир на последнем месте в группе А. Италия покинула элитный дивизион чемпионата мира.

«Мы не смогли забросить в этой игре. У нас было много шансов, но мы их упустили. Датский голкипер провел отличный матч. Очень разочарован, что мы вылетели в первый дивизион. У нас малоопытная команда, было много новых молодых игроков. Но скоро они подрастут и наша сборная покажет себя в следующем году. Не знаю, буду ли я играть за сборную в следующем сезоне, но знаю, что они смогут вернуться в элитный дивизион», - сказал Сканделла.