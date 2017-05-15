В Dota 2 вышло обновление 7.06
Valve выпустила новое обновление 7.06 для клиента Dota 2.
Основные изменения:
Механика добивания союзных крипов
- Добитый союзный крип теперь даёт 30% опыта своей команде;
- Теперь, когда враг добивает своего крипа, за него даётся не 50%, а 70% опыта.
Святилища
- Святилища теперь неактивны с начала игры и активируются на 5 минуте;
- Количество святилищ на базе уменьшено с 5 до 3;
- Прирост скорости регенерации маны уменьшен с 1 до 0,75 в минуту.
Линии
- Добавлен дополнительный крип-мечник на первые 15 минут на средней линии;
- Крипы встречаются ближе к вышке на сложной линии;
- Длительность агра крипов уменьшена с 2,5 до 2,3;
- Перезарядка агра крипов увеличена с 2,5 до 3;
- Радиус обзора крипов на линии уменьшен с 850/800 до 750.
Нейтралы
- Нейтралы теперь появляются каждую минуту;
- Нейтралы теперь дают на 20% меньше золота и опыта;
- Нейтралы теперь дают на 2% больше опыта и золота за каждые 7,5 минут.
Крипы
- Урон по зданиям от осадного типа атаки увеличен со 150% до 250%;
- Здоровье катапульты увеличено с 550 до 875;
- Катапульты появляются каждую десятую волну вместо каждой седьмой;
- Дополнительные крипы дальнего боя и катапульты появляются после 40 минуты вместо 45.
Показатели
- Прирост силы для всех героев увеличен на 0,3;
- С каждой единицы силы герой получает 0,06 к регенерации здоровья вместо 0,03;
- Базовая регенерация здоровья уменьшена на 0,25;
- Магический урон увеличивается на 1% за каждые 14 интеллекта вместо 15;
- За единицу разума даётся 11 маны вместо 12;
- Базовое значение маны увеличено с 50 до 75.
Экономика
- Базовый опыт за убитого крипа-мечника уменьшен с 45 до 40;
- Дополнительное золото за улучшенных крипов уменьшено с 3 до 1;
- Золото за бараки ближнего/дальнего боя уменьшено с 275/225 до 225/150 для каждого игрока;
- Золото за Roshan уменьшено с 200 до 150;
- Золото за святилище уменьшено со 150 до 125;
- Формула расчёта потери золота при смерти изменена с 100+общая ценность/50 на 50+общая ценность/40;
- Награда команде за третью башню уменьшена с 240 до 200;
- Награда команде за четвёртую башню уменьшена с 280 до 200.
Общие изменения
- Награда опыта и золота за убийство иллюзии изменена с «5 + уровень иллюзии» на «2 * уровень иллюзии»;
- Урон от иллюзий по зданиям уменьшен с 50% до 40%;
- Время перезарядки выкупа увеличено с 7 минут до 8;
- Теперь сыр выпадает со второго Roshan;
- Прирост брони у Roshan с каждым улучшением увеличен с 1,1 до 1,3;
- После 40 минут руны появляются на обеих точках на реке;
- Промахи при ударах в подъём теперь не работает на летающие юниты;
- Исправлен ряд проблем с проходом нижних крипов Тьмы между первой и второй вышками;
- Радиус, в котором союзные герои увеличивают броню вышек, вырос с 1400 до 1600.
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