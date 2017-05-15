Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  МакХэйл4:6, 2:6Шарапова
Хоккей  Канада5 : 0Норвегия
Хоккей  Франция0 : 0Словения
Хоккей  Дания2 : 0Италия
Хоккей  Россия1 : 0Латвия
Футбол  Челси- : -Уотфорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В Dota 2 вышло обновление 7.06

Комментарии

Valve выпустила новое обновление 7.06 для клиента Dota 2.

Основные изменения:

Механика добивания союзных крипов

- Добитый союзный крип теперь даёт 30% опыта своей команде; 
- Теперь, когда враг добивает своего крипа, за него даётся не 50%, а 70% опыта. 

Святилища 

- Святилища теперь неактивны с начала игры и активируются на 5 минуте;
- Количество святилищ на базе уменьшено с 5 до 3; 
- Прирост скорости регенерации маны уменьшен с 1 до 0,75 в минуту. 

Линии

- Добавлен дополнительный крип-мечник на первые 15 минут на средней линии; 
- Крипы встречаются ближе к вышке на сложной линии; 
- Длительность агра крипов уменьшена с 2,5 до 2,3; 
- Перезарядка агра крипов увеличена с 2,5 до 3; 
- Радиус обзора крипов на линии уменьшен с 850/800 до 750. 

Нейтралы

- Нейтралы теперь появляются каждую минуту; 
- Нейтралы теперь дают на 20% меньше золота и опыта; 
- Нейтралы теперь дают на 2% больше опыта и золота за каждые 7,5 минут. 

Крипы

- Урон по зданиям от осадного типа атаки увеличен со 150% до 250%;
- Здоровье катапульты увеличено с 550 до 875; 
- Катапульты появляются каждую десятую волну вместо каждой седьмой;
- Дополнительные крипы дальнего боя и катапульты появляются после 40 минуты вместо 45. 

Показатели 

- Прирост силы для всех героев увеличен на 0,3; 
- С каждой единицы силы герой получает 0,06 к регенерации здоровья вместо 0,03; 
- Базовая регенерация здоровья уменьшена на 0,25; 
- Магический урон увеличивается на 1% за каждые 14 интеллекта вместо 15; 
- За единицу разума даётся 11 маны вместо 12; 
- Базовое значение маны увеличено с 50 до 75. 

Экономика 

- Базовый опыт за убитого крипа-мечника уменьшен с 45 до 40; 
- Дополнительное золото за улучшенных крипов уменьшено с 3 до 1; 
- Золото за бараки ближнего/дальнего боя уменьшено с 275/225 до 225/150 для каждого игрока; 
- Золото за Roshan уменьшено с 200 до 150; 
- Золото за святилище уменьшено со 150 до 125; 
- Формула расчёта потери золота при смерти изменена с 100+общая ценность/50 на 50+общая ценность/40; 
- Награда команде за третью башню уменьшена с 240 до 200; 
- Награда команде за четвёртую башню уменьшена с 280 до 200. 

Общие изменения 

- Награда опыта и золота за убийство иллюзии изменена с «5 + уровень иллюзии» на «2 * уровень иллюзии»; 
- Урон от иллюзий по зданиям уменьшен с 50% до 40%; 
- Время перезарядки выкупа увеличено с 7 минут до 8; 
- Теперь сыр выпадает со второго Roshan; 
- Прирост брони у Roshan с каждым улучшением увеличен с 1,1 до 1,3; 
- После 40 минут руны появляются на обеих точках на реке; 
- Промахи при ударах в подъём теперь не работает на летающие юниты; 
- Исправлен ряд проблем с проходом нижних крипов Тьмы между первой и второй вышками; 
- Радиус, в котором союзные герои увеличивают броню вышек, вырос с 1400 до 1600.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Как пройти все задания боевого пропуска The International 2017 в Dota 2Как пройти все задания боевого пропуска The International 2017 в Dota 2Небольшие советы по прохождению заданий боевого пропуска The International 2017 (Battle Pass) в клиенте Dota 2LAN-финал CIS Minor пройдет в МосквеLAN-финал турнира CIS Minor пройдет с 8 по 11 июня в клубе Gamer Stadium в Москве.Состав М19 по League of Legends покинули два игрокаАлександр «PvPStejos» Глазков и Михаил «Kira» Гармаш покинули состав М19 по League of Legends.Ришар «shox» Папильон и Кэнни «kennyS» Шраб победили на HTC 2v2 InvitationalИгроки команды G2 Esports Ришар «shox» Папильон и Кэнни «kennyS» Шраб выиграли парный турнир HTC 2v2 Invitational.XHope выиграл Ferrari California на CN vs EU Championship 2017Китайский игрок под никнеймом XHope стал победителем турнира CN vs EU Championship 2017 по Hearthstone.Игроки Team Empire удалены из состава на сайте регистрации команд ValveВсе игроки команды Team Empire по Dota 2 были удалены из состава на сайте регистрации команд Valve.Определились все участники гранд-финала Кубка России по киберспорту 201713-14 мая прошли заключительные игры double-elimination по Dota 2 и FIFA 17.Team NP квалифицировалась на The Summit 7Команда Team NP выиграла американскую квалификацию к турниру The Summit 7.Natus Vincere выиграла квалификацию к The Summit 7Команда Natus Vincere выиграла европейскую квалификацию к турниру The Summit 7.Clutch Gamers примет участие в EPICENTER: MoscowФилиппинская команда Clutch Gamers выиграла азиатскую квалификацию к EPICENTER: Moscow.Эдриан «Lifecoach» Кой стал победителем первого турнира по ГвинтуНемец Эдриан «Lifecoach» Кой выиграл турнир GWENT Challenger по карточной игре ГВИНТ: Ведьмак.Thunderbirds пробилась на EPICENTER: MoscowКоманда Thunderbirds выиграла американскую квалификацию на турнир EPICENTER: Moscow.Павел «Картошечка» Павленко стал игроком M19 в дисциплине HearthstoneПавел «Картошечка» Павленко победил на отборочном турнире организации M19 - M19 Hearthstone Open.OpTic Gaming примет участие в ESL One Cologne 2017Коллектив OpTic Gaming получил последнее приглашение на турнир ESL One Cologne 2017.Роман Дворянкин: Не хотели играть ни с кем из СНГ, так что договорились с Людвигом «zai» УолбергомГенеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин объяснил замену Алексея «Solo» Березина на Людвига «zai» Уолберга в матче против Team Spirit на Кубке России по киберспорту 2017.Mousesports приглашена на ESL One Cologne 2017Команда mousesports получила приглашение на турнир ESL One Cologne 2017.Роман Дворянкин: Средняя зарплата внутри Virtus.pro с учетом всех дисциплин – где-то 7 тысяч долларов в месяцГенеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью cyber.sports.ru рассказал о зарплатах в организации.Франция будет регулировать киберспорт на законодательном уровнеПравительство Франции ввело два закона, которые будут регулировать киберспорт в стране.Чэнь «Hao» Чжихао вернулся в Vici GamingЧэнь «Hao» Чжихао присоединился к составу Vici Gaming.Кирилл «Likkrit» Малофеев отстранен на три матча из-за агрессивного поведенияИгрок M19 Кирилл «Likkrit» Малофеев отстранен на три матча в летнем сплите Континентальной лиги из-за агрессивного поведения на сервере EUW.
Футбол
Михалик может перейти в московское «Динамо»
MMA
Bellator выпустил новый промо-ролик к бою Емельяненко — Митрион (ВИДЕО)
Теннис
Шарапова, обыграв Макхэйл, обеспечила себе участие в квалификации Уимблдона
Футбол
Роналдиньо: Неймар скоро получит шанс стать номером один
все новости