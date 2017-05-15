В Dota 2 вышло обновление 7.06

Valve выпустила новое обновление 7.06 для клиента Dota 2.



Основные изменения:



Механика добивания союзных крипов



- Добитый союзный крип теперь даёт 30% опыта своей команде;

- Теперь, когда враг добивает своего крипа, за него даётся не 50%, а 70% опыта.



Святилища



- Святилища теперь неактивны с начала игры и активируются на 5 минуте;

- Количество святилищ на базе уменьшено с 5 до 3;

- Прирост скорости регенерации маны уменьшен с 1 до 0,75 в минуту.



Линии



- Добавлен дополнительный крип-мечник на первые 15 минут на средней линии;

- Крипы встречаются ближе к вышке на сложной линии;

- Длительность агра крипов уменьшена с 2,5 до 2,3;

- Перезарядка агра крипов увеличена с 2,5 до 3;

- Радиус обзора крипов на линии уменьшен с 850/800 до 750.



Нейтралы



- Нейтралы теперь появляются каждую минуту;

- Нейтралы теперь дают на 20% меньше золота и опыта;

- Нейтралы теперь дают на 2% больше опыта и золота за каждые 7,5 минут.



Крипы



- Урон по зданиям от осадного типа атаки увеличен со 150% до 250%;

- Здоровье катапульты увеличено с 550 до 875;

- Катапульты появляются каждую десятую волну вместо каждой седьмой;

- Дополнительные крипы дальнего боя и катапульты появляются после 40 минуты вместо 45.



Показатели



- Прирост силы для всех героев увеличен на 0,3;

- С каждой единицы силы герой получает 0,06 к регенерации здоровья вместо 0,03;

- Базовая регенерация здоровья уменьшена на 0,25;

- Магический урон увеличивается на 1% за каждые 14 интеллекта вместо 15;

- За единицу разума даётся 11 маны вместо 12;

- Базовое значение маны увеличено с 50 до 75.



Экономика



- Базовый опыт за убитого крипа-мечника уменьшен с 45 до 40;

- Дополнительное золото за улучшенных крипов уменьшено с 3 до 1;

- Золото за бараки ближнего/дальнего боя уменьшено с 275/225 до 225/150 для каждого игрока;

- Золото за Roshan уменьшено с 200 до 150;

- Золото за святилище уменьшено со 150 до 125;

- Формула расчёта потери золота при смерти изменена с 100+общая ценность/50 на 50+общая ценность/40;

- Награда команде за третью башню уменьшена с 240 до 200;

- Награда команде за четвёртую башню уменьшена с 280 до 200.



Общие изменения



- Награда опыта и золота за убийство иллюзии изменена с «5 + уровень иллюзии» на «2 * уровень иллюзии»;

- Урон от иллюзий по зданиям уменьшен с 50% до 40%;

- Время перезарядки выкупа увеличено с 7 минут до 8;

- Теперь сыр выпадает со второго Roshan;

- Прирост брони у Roshan с каждым улучшением увеличен с 1,1 до 1,3;

- После 40 минут руны появляются на обеих точках на реке;

- Промахи при ударах в подъём теперь не работает на летающие юниты;

- Исправлен ряд проблем с проходом нижних крипов Тьмы между первой и второй вышками;

- Радиус, в котором союзные герои увеличивают броню вышек, вырос с 1400 до 1600.



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