Николай Элерс: Чемпионат мира будет большим событием для всей Дании

Нападающий сборной Дании Николай Элерс подвел итог выступления команды на чемпионате мира.

В заключительном матче группового этапа турнира датчане обыграли сегодня итальянцев (2:0) и завершили выступление на шестом месте в группе А.

В следующем году мировое первенство пройдет в датских Копенгагене и Хернинге.

«Мы надеемся, что выступим лучше, чем в этом году. Здесь мы не показали свою лучшую игру, поэтому нам многое в этом плане стоит поменять, - сказал Элерс. - Нашей целью был выход в плей-офф, чего нам сделать не удалось. Но матч с Италией показал, что мы на верном пути - показали в игре все лучшее, что у нас есть. С нетерпением жду домашнего турнира, у меня нет других слов. Дания - такая маленькая страна, где не так много хоккеистов. Поэтому чемпионат мира будет большим событием для датского хоккея и всей Дании».