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Михалик может перейти в московское «Динамо»

Источник:  ДинамоманияКомментарии

Защитник «Локомотива» Тарас Михалик этим летом может перейти в московское «Динамо», сообщает «Динамомания».

По данным портала, в услугах украинца заинтересован главный тренер бело-голубых Юрий Калитвинцев, который хорошо знает возможности игрока.

33-летний Михалик выступает за «Локомотив» с 2013 года. В этом сезоне он в 22 матчах чемпионата России забил один мяч.

«Динамо», проводящее нынешний сезон в ФНЛ, досрочно решило задачу возвращения в российскую премьер-лигу.

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