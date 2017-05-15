Михалик может перейти в московское «Динамо»
Защитник «Локомотива» Тарас Михалик этим летом может перейти в московское «Динамо», сообщает «Динамомания».
По данным портала, в услугах украинца заинтересован главный тренер бело-голубых Юрий Калитвинцев, который хорошо знает возможности игрока.
33-летний Михалик выступает за «Локомотив» с 2013 года. В этом сезоне он в 22 матчах чемпионата России забил один мяч.
«Динамо», проводящее нынешний сезон в ФНЛ, досрочно решило задачу возвращения в российскую премьер-лигу.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически