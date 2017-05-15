Михаил Гершкович: Тренерский штаб сборной России имел достаточно времени обдумать все кандидатуры

Известный советский футболист и тренер Михаил Гершкович прокомментировал расширенный состав сборной России по футболу на Кубок конфедераций-2017.

- Список из 30 человек позволяет тренеру иметь пространство для маневра, если кто-то вдруг сломается или, наоборот, шикарно себя проявит в двух последних турах. В этом случае могут быть разные варианты окончательного состава.

Тренерский штаб сборной России имел достаточно времени для того, чтобы обдумать все кандидатуры, поэтому, думаю, решение по составу уже принято, - передает слова эксперта «Газета.Ru».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Москва (стадион «Спартак»), Санкт-Петербург (стадион «Санкт-Петербург»), Казань («Казань Арена») и Сочи (стадион «Фишт»).

Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.

Матч-открытие турнира между сборными России и Новой Зеландии состоится в Петербурге. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно. Финал - 2 июля в Санкт-Петербурге.