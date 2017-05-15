Кокорин и Шатов вне состава сборной, победа Шараповой и крупный успех Канады. Главные новости дня

«Советский спорт» представляет главные новости понедельника.

1. Футболисты петербургского «Зенита» Олег Шатов и Александр Кокорин не вошли в расширенный состав сборной России для подготовки к матчам Кубка конфедераций. Полный перечень игроков здесь.

2. Мария Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Риме. В понедельник в первом круге россиянка обыграла представительницу США Кристину Макхэйл – 6:4, 6:2.

3. Хоккеисты сборной Канады разгромили команду Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира-2017 – 5:0. У победителей дубль оформил Колтон Парайко.

4. Футболист Алан Дзагоев провел тренировку в общей группе ЦСКА, который готовится к выездному матчу 29-го тура РФПЛ с «Рубином». Из-за повреждения Дзагоев пропустил три встречи.

5. Семь российских клубов получили лицензии УЕФА на выступление в еврокубках. Речь идет о «Спартаке», ЦСКА, «Зените», «Краснодаре», «Ростове», «Локомотиве» и «Рубине».

6. Южная Корея рассматривает возможность подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу-2030 вместе с КНДР, Китаем и Японией.

7. Главный тренер волейбольного «Зенита» Владимир Алекно заявил, что продолжит работать с казанской командой и в следующем сезоне.

Текст дня: Станислав Черчесов: Звонил Шатову и Кокорину. Они сами все понимают.

Видео дня: Колумбийский нападающий завернулся в рекламный баннер, когда праздновал гол.

