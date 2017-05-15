Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  МакХэйл4:6, 2:6Шарапова
Хоккей  Канада5 : 0Норвегия
Хоккей  Франция0 : 0Словения
Хоккей  Дания2 : 0Италия
Хоккей  Россия1 : 0Латвия
Футбол  Челси- : -Уотфорд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кокорин и Шатов вне состава сборной, победа Шараповой и крупный успех Канады. Главные новости дня

Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет главные новости понедельника.

1. Футболисты петербургского «Зенита» Олег Шатов и Александр Кокорин не вошли в расширенный состав сборной России для подготовки к матчам Кубка конфедераций. Полный перечень игроков здесь.

2. Мария Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Риме. В понедельник в первом круге россиянка обыграла представительницу США Кристину Макхэйл – 6:4, 6:2.

3. Хоккеисты сборной Канады разгромили команду Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира-2017 – 5:0. У победителей дубль оформил Колтон Парайко.

4. Футболист Алан Дзагоев провел тренировку в общей группе ЦСКА, который готовится к выездному матчу 29-го тура РФПЛ с «Рубином». Из-за повреждения Дзагоев пропустил три встречи.

5. Семь российских клубов получили лицензии УЕФА на выступление в еврокубках. Речь идет о «Спартаке», ЦСКА, «Зените», «Краснодаре», «Ростове», «Локомотиве» и «Рубине».

6. Южная Корея рассматривает возможность подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу-2030 вместе с КНДР, Китаем и Японией.

7. Главный тренер волейбольного «Зенита» Владимир Алекно заявил, что продолжит работать с казанской командой и в следующем сезоне.

Текст дня: Станислав Черчесов: Звонил Шатову и Кокорину. Они сами все понимают.

Видео дня: Колумбийский нападающий завернулся в рекламный баннер, когда праздновал гол.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Кожевников: По таланту надо брать Капризова, а не НичушкинаДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о чемпионате мира по хоккею.Стефан Маир: Этот чемпионат даст Италии очень много в плане опытаГлавный тренер сборной Италии Стефан Маир подвел итог выступления команды на чемпионате мира.Россия – Латвия. ОнлайнВ матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Латвии.Николай Элерс: Чемпионат мира будет большим событием для всей ДанииНападающий сборной Дании Николай Элерс подвел итог выступления команды на чемпионате мира.Джулио Сканделла: Сборная Италии покажет себя в следующем годуНападающий сборной Италии Джулио Сканделла считает, что национальной команде по силам вернуться в элитный дивизион чемпионата мира в следующем году.Янне Карлссон: Хочу продолжить работать со сборной ДанииГлавный тренер сборной Дании Янне Карлссон заявил, что хотел бы продолжить работу с национальной командой в следующем сезоне и возглавлять ее на домашнем чемпионате мира.Шарапова, обыграв Макхэйл, обеспечила себе участие в квалификации УимблдонаРоссийская теннисистка Мария Шарапова, одолев американку Кристину Макхэйл в первом круге турнира WTA в Риме, обеспечила себе место в квалификации Уимблдона, сообщает BBC.Андреас Бернард: Похоже, Италии еще рано играть на таком уровнеВратарь сборной Италии Андреас Бернард повел итог выступления команды на чемпионате мира.Сборная Канады всухую разгромила НорвегиюСборная Канады взяла верх над командой Норвегии (5:0) на групповом этапе чемпионата мира.Дзагоев вернулся к тренировкам в общей группе ЦСКА (фото)Полузащитник Алан Дзагоев провел тренировку в общей группе ЦСКА , который готовится в выездному матчу 29-го тура РФПЛ с «Рубином».Сборная Дании переиграла Италию в матче чемпионата мираХоккеисты сборной Дании переиграли команду Италии (2:0) в матче группового этапа чемпионата мира, который в эти дни проходит в Кельне и Париже.Мария - Гладиатор. Как Шарапова сходила в Колизей и победила в РимеМария - Гладиатор. Как Шарапова сходила в Колизей и победила в РимеМария Шарапова пробилась во второй раунд турнира в Риме, уверенно одолев в первом круге американку Кристину Макгейл.Красно-бело-зеленый дубль Самедова. Колонка Сергея МикуликаКрасно-бело-зеленый дубль Самедова. Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» - о причудливом карьерном и титульном зигзаге 33-летнего полузащитника. Даже двухтитульном!Александр Самедов: Этот «Спартак» может повторить рекорд по очкам 1999 годаПолузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал о планах команды на остаток сезона.Александр Самедов: Как праздновали чемпионство? Весело и радостноПолузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал, как его команда праздновала долгожданное чемпионство.Александр Самедов: Если Кубок не мой – не расстроюсьАлександр Самедов: Если Кубок не мой – не расстроюсьДля полузащитника «Спартака» этот сезон уникален: он выиграл чемпионство в составе красно-белых.Александр Кожевников: Согласен с Федуном – новый стадион помог «Спартаку» победитьДвукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников – о слагаемых победы футбольного «Спартака» в чемпионате России.«Спартак», ЦСКА, «Зенит» и еще четыре клуба получили лицензии УЕФАСемь российских клубов получили лицензии УЕФА на выступление в еврокубках, сообщил начальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин.Владимир Алекно: Я намерен работать в «Зените» и в следующем сезонеГлавный тренер «Зенита» Владимир Алекно заявил, что продолжит работать с командой в следующем сезоне.От Мамаева до Денисова. 7 звезд, оставшихся за бортом Кубка КонфедерацийОт Мамаева до Денисова. 7 звезд, оставшихся за бортом Кубка КонфедерацийСтанислав Черчесов назвал расширенный состав сборной России, в который не вошли многие именитые футболисты.
Футбол
Михалик может перейти в московское «Динамо»
MMA
Bellator выпустил новый промо-ролик к бою Емельяненко — Митрион (ВИДЕО)
Теннис
Шарапова, обыграв Макхэйл, обеспечила себе участие в квалификации Уимблдона
Футбол
Роналдиньо: Неймар скоро получит шанс стать номером один
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Владимир Алекно
Владимир Алекновсе новости
Александр Кокорин
Александр Кокоринвсе новости
Алан Дзагоев
Алан Дзагоеввсе новости
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости