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Дин Лижэнь и Мамедьяров лидируют после четвертого тура на этапе Гран-при в Москве

Источник:  ТАССКомментарии

Китаец Дин Лижэнь и Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана после четырех туров с тремя очками лидируют на московском этапе Гран-при по шахматам.

Мамедьяров черными фигурами обыграл Салема Салеха из ОАЭ, Теймур Раджабов (Азербайджан) был сильнее Франсиско Вальехо (Испания), Ян Непомнящий (Россия) обыграл Майкла Адамса (Великобритания).

Остальные партии завершились вничью: в четвертом раунде между собой играли Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Александр Грищук (Россия), Хикару Накамура (США) и китаянка Хоу Ифань, Аниш Гири (Нидерланды) и Йон-Людвиг Хаммер (Норвегия), Петр Свидлер (Россия) и китаец Дин Лижэнь, Эрнесто Инаркиев (Россия) и Пентала Харикришна (Индия), Борис Гельфанд (Израиль) и Евгений Томашевский (Россия).

Следующий тур пройдет 16 мая.

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