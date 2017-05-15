Веснина проиграла на старте турнира в Риме
Российская теннисистка Елена Веснина проиграла в первом круге представительного турнира WTA в Риме.
В понедельник в матче первого раунда россиянка в двух партиях проиграла китаянке Ванг Цян – 2:6, 4:6. Поединок продолжался 1 час 10 минут. В следующем круге китаянка сыграет с немкой Моной Бартель.
Рим
(Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Ванг К. (Китай) - Веснина Е. (Россия) - 6:2, 6:4
Место и дата
15 мая 20:00, , Онлайн-трансляция
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