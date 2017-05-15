Стефан Маир: Этот чемпионат даст Италии очень много в плане опыта
Главный тренер сборной Италии Стефан Маир подвел итог выступления команды на чемпионате мира.
Итальянцы сегодня проиграли датчанам (0:2) в матче группового этапа турнира и потеряли шансы на сохранение прописки в элитной группе команд. Следующий сезон они проведут в дивизионе 1А.
«Соперник был очень хорошо готов физически, - сказал Маир. - В защите мы сыграли, как всегда, очень неплохо, но создали только три голевых момента - этого недостаточно, чтобы претендовать на победу. Думаю, этот чемпионат мира даст нам очень много в плане опыта. Я бы хотел поблагодарить команду за этот турнир. С точки зрения дисциплины мы показали неплохой хоккей. Но у нас не было достаточно удачи, чтобы часто забивать. В целом, последнее место в группе можно считать заслуженным».
Матч
Дания - Италия - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы:
Хардт (Якобсен, Сторм), 57:36 (1:0 - бол.). Регин 58:47 (2:0 - п.в.).
Место и дата
15 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция