Стефан Маир: Этот чемпионат даст Италии очень много в плане опыта

Главный тренер сборной Италии Стефан Маир подвел итог выступления команды на чемпионате мира.

Итальянцы сегодня проиграли датчанам (0:2) в матче группового этапа турнира и потеряли шансы на сохранение прописки в элитной группе команд. Следующий сезон они проведут в дивизионе 1А.

«Соперник был очень хорошо готов физически, - сказал Маир. - В защите мы сыграли, как всегда, очень неплохо, но создали только три голевых момента - этого недостаточно, чтобы претендовать на победу. Думаю, этот чемпионат мира даст нам очень много в плане опыта. Я бы хотел поблагодарить команду за этот турнир. С точки зрения дисциплины мы показали неплохой хоккей. Но у нас не было достаточно удачи, чтобы часто забивать. В целом, последнее место в группе можно считать заслуженным».