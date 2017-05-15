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Фраза «Будь верен своей команде!» станет девизом сборной России на Кубке конфедераций

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Фраза «Будь верен своей команде!» станет девизом футбольной сборной России во время проведения Кубка конфедераций-2017, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

Фраза, ставшая девизом российской команды, победила в голосовании два других варианта – «Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!» и «Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!».

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В турнире примут участие сборные России, Португалии, Новой Зеландии, Мексики, Германии, Австралии, Чили и Камеруна. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва), Мексики (24 июня, Казани).

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