Александр Кожевников: По таланту надо брать Капризова, а не Ничушкина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о чемпионате мира по хоккею.

- Почему не дозаявили Капризова, а заявили Ничушкина?

- Для меня это решение тоже не совсем понятно. Но, видимо, тренерский штаб так решил: забивать есть кому, но нужен силовой форвард. Но по своему таланту, конечно, надо брать Капризова. Парню надо набираться опыта больших турниров, да и сам Кирилл почувствовал, что нужен сборной. Но я не знаю всех тонкостей, может у него травма.

- Когда-то Фетисова повезли в 19 лет на чемпионат мира, и он там выстрелил.

- У нас и Володю Крутова и Сашу Могильного повезли в 19 лет. В этом возрасте талантливым ребятам пора дебютировать на таких турнирах. У нас всегда на чемпионатах мира появлялись два-три молодых игрока.