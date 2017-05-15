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Букмекеры отдают «Питтсбургу» предпочтение перед «Оттавой» во втором матче серии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на вторую встречу полуфинала Кубка Стэнли, в которой «Питтсбург» примет «Оттаву».

Победа команды Евгения Малкина в основное время оценивается коэффициентом 1,82, тогда как виктория ее соперника идет за 3,71.

За ничью букмекеры предлагают 4,15.

Игра пройдет 16 мая, начало - в 03:00 мск.

Напомним, первую встречу «Оттава» выиграла (2:1 О.Т.).

Матч

Питтсбург - Оттава

Место и дата

16 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

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