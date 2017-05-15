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Александр Кожевников: Миронова везут на ЧМ, а он контракт в НХЛ подписывает

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о чемпионате мира по хоккею.

- Правильно ли сделана ставка только на Василевского. А он не сможет играть на Олимпиаде?
- Он талантливый парень, ему необходимо дать почувствовать уверенность. С латышами вот Сорокин сыграет (беседа состоялась до матча с Латвией. - Прим. ред.). А Василевский постепенно обрел уверенность, в последней игре со Словакией вытаскивал не берущиеся шайбы. 

- А как быть на счет Олимпиады?
- На Олимпиаде многие не помогут. Но не понимаю Миронова. Его взяли на чемпионат мира, а он заключил контракт с НХЛ. Не понимаю его. Вот Щипачева понимаю: у него и возраст подходящий.

- Я попытаюсь за Миронова заступиться. Карьера короткая, а тут предложение их НХЛ. Как отказаться?
- Слушайте, у вас Олимпиада через 10 месяцев. Если вы не хотите играть на Олимпиаде, это другое дело.

- А вдруг больше не позовут в НХЛ и в сборную не пригласят?
- Играй, как играешь – и позовут. Год ничего не решит.

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