Александр Кожевников: Миронова везут на ЧМ, а он контракт в НХЛ подписывает
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о чемпионате мира по хоккею.
- Правильно ли сделана ставка только на Василевского. А он не сможет играть на Олимпиаде?
- Он талантливый парень, ему необходимо дать почувствовать уверенность. С латышами вот Сорокин сыграет (беседа состоялась до матча с Латвией. - Прим. ред.). А Василевский постепенно обрел уверенность, в последней игре со Словакией вытаскивал не берущиеся шайбы.
- А как быть на счет Олимпиады?
- На Олимпиаде многие не помогут. Но не понимаю Миронова. Его взяли на чемпионат мира, а он заключил контракт с НХЛ. Не понимаю его. Вот Щипачева понимаю: у него и возраст подходящий.
- Я попытаюсь за Миронова заступиться. Карьера короткая, а тут предложение их НХЛ. Как отказаться?
- Слушайте, у вас Олимпиада через 10 месяцев. Если вы не хотите играть на Олимпиаде, это другое дело.
- А вдруг больше не позовут в НХЛ и в сборную не пригласят?
- Играй, как играешь – и позовут. Год ничего не решит.