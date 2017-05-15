Валерий Карпин: Считаю, что Лоськова нужно было проводить достойно во время матча ветеранов

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин признался, что не совсем понимает решение «Локомотива» выпустить Дмитрия Лоськова на 12 минут.

– Как и Лоськов, я заканчивал карьеру потому, что надоело. Уставал от тренировок, от режима. Если бы просто надо было по воскресеньям играть – с удовольствием. Появление Лоськова на 12 минут? Это выглядело смешно. Можно было меня выпустить на 15 минут, я бы может так же сыграл. Любого футболиста в возрасте 50-60 лет можно на поле ненадолго выпустить.

Да, молодцы, отдали дань уважения, но я считаю, что нужно было просто проводить его достойно во время какого-то матча ветеранов. Думаю, что на такую встречу пришло бы большое количество болельщиков. Тут на трибунах было 10 тысяч человек, на специально организованном прощальном матче можно было бы собрать больше, - рассказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в матче 28-го тура РФПЛ против «Оренбурга» в стартовом составе «Локомотива» впервые в этом чемпионате вышел 43-летний Дмитрий Лоськов. Он отыграл 12 полных минут, после чего уступил место на поле Алексею Миранчуку. Благодаря выходу на поле, Лоськов стал первым в отечественной истории футбола, кто сыграл в 20 чемпионатах страны.