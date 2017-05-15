Жардим признан лучшим тренером чемпионата Франции
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим признан лучшим тренером чемпионата Франции сезона 2016/17. Об этом сообщает официальный Twitter союза профессиональных футболистов страны.
На данный момент команда 42-летнего португальца, набрав 89 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая «ПСЖ» на три очка и имея одну игру в запасе.
Un grand coach derrière une grande saison 📝@leonardojjardim est élu meilleur entraîneur de @Ligue1 ! #TropheesUNFP pic.twitter.com/z9b9Eu29PX— UNFP (@UNFP) 15 мая 2017 г.
Добавим, что
в Лиге чемпионов «Монако» дошел до полуфинала турнира, где уступил
«Ювентусу» по сумме двух встреч – 1:4.
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