Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим признан лучшим тренером чемпионата Франции сезона 2016/17. Об этом сообщает официальный Twitter союза профессиональных футболистов страны.

На данный момент команда 42-летнего португальца, набрав 89 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая «ПСЖ» на три очка и имея одну игру в запасе.

Добавим, что в Лиге чемпионов «Монако» дошел до полуфинала турнира, где уступил «Ювентусу» по сумме двух встреч – 1:4.

