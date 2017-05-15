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Жардим признан лучшим тренером чемпионата Франции

Источник:  Twitter.comКомментарии

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим признан лучшим тренером чемпионата Франции сезона 2016/17. Об этом сообщает официальный Twitter союза профессиональных футболистов страны.

На данный момент команда 42-летнего португальца, набрав 89 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая «ПСЖ» на три очка и имея одну игру в запасе.

Добавим, что в Лиге чемпионов «Монако» дошел до полуфинала турнира, где уступил «Ювентусу» по сумме двух встреч – 1:4.

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