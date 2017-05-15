Федерер не сыграет на «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер отказался от участия в Открытом чемпионате Франции-2017 – «Ролан Гаррос».

«К сожалению, я решил не участвовать в Открытом чемпионате Франции. Я чувствую, что лучше полностью пропустить грунтовый сезон и готовиться к травяному, а также к сезону на харде. Я буду скучать по отличным французским болельщикам и с нетерпением жду встречи с ними в следующем году», - написал сообщил Федерер на своем официальном сайте.

Второй в сезоне турнир из серии Большого шлема – «Ролан Гаррос»- пройдет в Париже с 28 мая по 11 июня.

Роджер Федерер - 18-кратный победитель турниров Большого шлема. Федерер становился победителем «Ролан Гаррос» в 2009 году.