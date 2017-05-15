Федерер не сыграет на «Ролан Гаррос»
Швейцарский теннисист Роджер Федерер
отказался от участия в Открытом чемпионате Франции-2017 – «Ролан Гаррос».
«К сожалению, я решил не
участвовать в Открытом чемпионате Франции. Я чувствую, что лучше полностью
пропустить грунтовый сезон и готовиться к травяному, а также к сезону на харде.
Я буду скучать по отличным французским болельщикам и с нетерпением жду встречи
с ними в следующем году»,
- написал сообщил Федерер на своем
официальном сайте.
Второй в сезоне турнир
из серии Большого шлема – «Ролан Гаррос»- пройдет в Париже с 28 мая по 11 июня.
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