Елена Вяльбе: Судьи CAS сказали, что вынесут решение по делам наших лыжников как можно скорее

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Представители Спортивного арбитражного суда (CAS) пообещали вынести решение по делам пяти временно отстраненных российских лыжников как можно быстрее, а само слушание прошло в штатном режиме.



«Слушания по делам наших лыжников в CAS начались в 8 часов утра и продолжались в течение всего дня. Все проходило в штатном режиме. Судьи сказали, что вынесут решение как можно скорее, но конкретных дат не указали. Надеемся до конца месяца получить ответ», - приводит «Р-Спорт» слова Вяльбе.



Заседание по делам пяти временно отстраненных российских лыжников прошло в CAS в понедельник.



Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря по итогам доклада Ричарда Макларена отстранила от соревнований участников Олимпийских игр в Сочи российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Спортсмены оспорили это решение в CAS. 21 февраля CAS отклонил запрос пятерых из них (кроме Ивановой, которая подала апелляцию позже) на временную приостановку отстранения для возможности участвовать в чемпионате мира по лыжным видам спорта, который прошел в конце февраля-начале марта в финском Лахти.