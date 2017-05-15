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Елена Вяльбе: Судьи CAS сказали, что вынесут решение по делам наших лыжников как можно скорее

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Представители Спортивного арбитражного суда (CAS) пообещали вынести решение по делам пяти временно отстраненных российских лыжников как можно быстрее, а само слушание прошло в штатном режиме.

«Слушания по делам наших лыжников в CAS начались в 8 часов утра и продолжались в течение всего дня. Все проходило в штатном режиме. Судьи сказали, что вынесут решение как можно скорее, но конкретных дат не указали. Надеемся до конца месяца получить ответ», - приводит «Р-Спорт» слова Вяльбе.

Заседание по делам пяти временно отстраненных российских лыжников прошло в CAS в понедельник.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря по итогам доклада Ричарда Макларена отстранила от соревнований участников Олимпийских игр в Сочи российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Спортсмены оспорили это решение в CAS. 21 февраля CAS отклонил запрос пятерых из них (кроме Ивановой, которая подала апелляцию позже) на временную приостановку отстранения для возможности участвовать в чемпионате мира по лыжным видам спорта, который прошел в конце февраля-начале марта в финском Лахти.

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