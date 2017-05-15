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Лукас Фернандо: Думаю, что «Спартак» можно назвать итальянской командой

Источник:  ТАССКомментарии

Бразильский полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо прокомментировал победу красно-белых в чемпионате России.

- Честно говоря, когда я приходил в «Спартак», я действительно не ожидал, что нам удастся переломить ход истории так быстро. Очень рад, что мы смогли показать свой уровень и порадовали большую армию болельщиков команды. Я видел, как всем фанатам было приятно, что мы наконец добились этого успеха, они буквально раздевали нас на поле и в ресторане, после победы в чемпионате.

Думаю, что «Спартак» можно назвать итальянской командой. Если посмотреть на количество минимальных побед, можно сделать такой вывод, это неудивительно, наш тренер итальянец. Каррера очень хороший специалист, особенно в тактических вопросах, - сказал Фернандо в интервью ТАСС.

Напомним, «Спартак» обеспечил себе золотые медали чемпионата России уже после 27-го тура РФПЛ. В 29-м туре «Спартак» 17 мая примет на своем поле «Терек».

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