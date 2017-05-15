Кавани признан лучшим игроком чемпионата Франции
Уругвайский нападающий
французского «ПСЖ» Эдинсон Кавани признан лучшим игроком сезона чемпионата
Франции, сообщает профсоюз футболистов Франции.
В текущем чемпионате Франции 30-летний
нападающий отыграл 35 матчей, в которых забил 35 голов и отдал три
результативные передачи.
Кавани лидирует в гонке бомбардиров французской Лиги 1 сезона-2016/17, опережая идущего вторым Александра Ляказетта из «Лиона» на девять голов.
🏆🔥 @ECavaniOfficial elegido como el mejor jugador de la Ligue 1 ! #TropheesUNFP pic.twitter.com/f1pR8FlbnW— UNFP (@UNFP) 15 мая 2017 г.
Матч
Сент-Этьен - ПСЖ - 0:5 (0:2)
Голы
Кавани 2 (0:1). Лукас 38 (0:2). Кавани 72 (0:3). Лукас 78 (0:4). Дракслер 90 (0:5).
Состав
Сент-Этьен: Руффье, Теофил-Катерин, Перрен, Погба, Верето, Сельнес, Севе (Корнье, 56), Монне-Паке, Малькуи (Ронаэль, 80), Берич (Тофт-Содерлунд, 69), Амума
ПСЖ: Трапп, Кимпембе, Менье, Тиаго Силва (Маркиньос, 46), Максвелл, Матюиди, Верратти (Ло Чельсо, 81), Дракслер, Рабьо, Кавани, Лукас (Гедеш, 79)
Предупреждения:
Судья:
Амори Делерю (Франция)
Место и дата
14 мая 22:00, Жоффруа Гишар, Онлайн-трансляция