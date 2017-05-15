Павлюченкова обыграла Стосур на старте турнира в Риме
Российская теннисистка Анастасия
Павлюченкова одержала
победу в первом круге представительного турнира WTA в Риме.
В понедельник в матче первого
раунда россиянка в трех партиях нанесла поражение австралийке Саманте Стосур –
6:4, 6:7, 6:1. Поединок более двух часов. В следующем круге россиянка сыграет с
сильнейшей в противостоянии Анастасия Севастова (Латвия) – Ирина Бегу (Румыния)
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Павлюченкова А. (Россия) - Стосур С. (Австралия) - 6:4, 6:7, 6:1
Место и дата
15 мая 20:30, , Онлайн-трансляция
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