Павлюченкова обыграла Стосур на старте турнира в Риме

Кристина Младенович: Я не хочу объяснять поражение тем, что у меня болит поясница

17-я ракетка мира Кристина Младенович после финала турнира WTA Mutua Madrid Open в Мадриде с Симоной Халеп из Румынии (5:7, 7:6 (7:5), 2:6) не стала списывать свое поражение на травму поясницы.