Александр Бубнов: Считаю Фернандо лучшим игроком сезона в РФПЛ
Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что наиболее ярко в нынешнем чемпионате России проявил себя полузащитник «Спартака» Фернандо.
«На мой взгляд, лучшим игроком сезона в РФПЛ является
Фернандо. У него показатели приличные. Больше никого не вижу, кто играл бы на
таком уровне. Плюс у него и титул чемпиона. Фернандо - самый стабильный игрок
по показателям, а это говорит о классе. Хороший сезон Нобоа провел в «Ростове».
Полоз, Фернандес провели хороший сезон. Головин и Зобнин очень прибавили», - сказал
Бубнов.
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