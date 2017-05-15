Сборная России всухую разгромила Латвию
Сборная России обыграла команду Латвии (5:0) на групповом этапе чемпионата мира.
У победителей отличились Богдан Киселевич, Иван Телегин, Владислав Наместников, Никита Кучеров и Антон Белов.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Россияне, досрочно обеспечившие себе участие в четвертьфинале турнира, с 17 очками вернулись на первое место в группе А. Латвийцы с девятью баллами - на четвертой строчке.
Во вторник Россия в заключительной игре группового этапа встретится с США, а Латвия - с Германией.
Матч
Россия - Латвия - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Киселевич (Панарин, Кучеров), 12:10 (1:0). Телегин (Плотников), 18:41 (2:0). Наместников (Панарин, Кучеров), 20:57 (3:0 - бол.). Кучеров (Панарин, Белов), 39:00 (4:0). Белов (Гусев, Шипачёв), 53:17 (5:0 - бол.).
Место и дата
15 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция