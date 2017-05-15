Сборная России всухую разгромила Латвию

Сборная России обыграла команду Латвии (5:0) на групповом этапе чемпионата мира.

У победителей отличились Богдан Киселевич, Иван Телегин, Владислав Наместников, Никита Кучеров и Антон Белов.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Россияне, досрочно обеспечившие себе участие в четвертьфинале турнира, с 17 очками вернулись на первое место в группе А. Латвийцы с девятью баллами - на четвертой строчке.

Во вторник Россия в заключительной игре группового этапа встретится с США, а Латвия - с Германией.