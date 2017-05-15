Старцева и Василева продлили контракты с казанским «Динамо»

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Старцева стала новым капитаном казанского «Динамо» Связующая сборной России по волейболу Евгения Старцева назначена новым капитаном казанского «Динамо», сообщает «Р-Спорт».

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Роковое отравление. Казанское «Динамо» осталось без титула в Лиге чемпионов Казанское «Динамо» могло выиграть Лигу чемпионов, однако Екатерина Гамова и Евгения Старцева отравились перед полуфиналом…

Гамова и Старцева не сыграли в полуфинале ЛЧ из-за отравления Ведущие игроки казанского «Динамо» Екатерина Гамова и Евгения Старцева пропустили полуфинальный матч Лиги чемпионов против итальянского «Поми» из-за пищевого отравления, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Связующая сборной России Евгения Старцева продлила контракт с казанским «Динамо» Связующая Евгения Старцева продлила соглашение с казанским «Динамо» на сезон-2016/17.

Евгения Старцева: Перед казанским «Динамо» стоит задача выиграть Кубок России Связующая казанского «Динамо» Евгения Старцева сообщила, что перед волейболистками ее клуба стоит задача выиграть Кубок России.

Евгения Старцева: Нужно поднимать вопрос о переносе олимпийского отборочного турнира из Турции Связующая сборной России Евгения Старцева считает, что поездка на олимпийский отборочный турнир, который пройдет в Турции в январе 2016 года, является риском для жизни.

Евгения Старцева: Нас, так сказать, тряханули Связующая сборной России Евгения Старцева выразила надежду на то, что провальная игра в матче группового этапа чемпионата Европы против сборной Хорватии принесет пользу ее команде в плей-офф.

Владислав Федеев: Кошелева и Старцева готовы на процентов 60 Генеральный менеджер сборной России Владислав Фадеев сообщил, что лидеры национальной команды Татьяна Кошелева и Евгения Старцева, которые пропустили старт сезона в национальной команде, набирают форму и подойдут в хорошем состоянии к Кубку мира.

Владислав Фадеев: Старцева присоединится к сборной России по окончании Гран-при Генеральный менеджер и куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев сообщил, что одна из основных связующих сборной России Евгения Старцева прибудет в расположение национальной команды после завершения мирового Гран-при.

Владислав Фадеев: Кошелева и Старцева пропустят старт Гран-при Генеральный менеджер женской сборной России по волейболу Владислав Фадеев сообщил, что Татьяна Кошелева и Евгения Старцева пропустят несколько первых матчей команды в Гран-при, так как еще не до конца восстановились после травм.

Гамова и Соколова вошли в состав сборной России на Гран-при 25 волейболисток вошли в список заявленных для участия в Гран-при в составе сборной России.

Владислав Федеев: Старцева пропустит первый сбор сборной России Генеральный менеджер и куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев считает, что связующей казанского «Динамо» Евгении Старцевой необходимо два месяца на реабилитацию, она вынуждена пропустить первый тренировочный сбор национальной команды.

Женечка и Катюша На глазах у прославленного режиссера Светланы Дружининой Екатерина Гамова, Евгения Старцева и их партнерши обыграли в первом матче полуфинала Суперлиги подмосковное «Заречье».

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