Старцева и Василева продлили контракты с казанским «Динамо»
Волейболистки Евгения Старцева,
Ирина Воронкова, Элица Василева и Елена Ежова подписали новые годичные
контракты с казанским «Динамо».
«Старцева,
Воронкова, Василева и Ежова подписали новые контракты с «Динамо». Они
рассчитаны на один сезон», - сообщил «Р-Спорт» агент Егор Ноздрин.
«Динамо» по
итогам сезона-2016/17 добилось права выступить в Лиге чемпионов, завоевав
серебряные медали чемпионата России. Также команда выиграла Кубок России и
Кубок ЕКВ.
Ранее «Динамо» вернуло в команду диагональную Дарью Малыгину и связующую Татьяну Романову, которые играли за «Заречье-Одинцово».
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