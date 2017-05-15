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Старцева и Василева продлили контракты с казанским «Динамо»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Волейболистки Евгения Старцева, Ирина Воронкова, Элица Василева и Елена Ежова подписали новые годичные контракты с казанским «Динамо».

«Старцева, Воронкова, Василева и Ежова подписали новые контракты с «Динамо». Они рассчитаны на один сезон», - сообщил «Р-Спорт» агент Егор Ноздрин.

«Динамо» по итогам сезона-2016/17 добилось права выступить в Лиге чемпионов, завоевав серебряные медали чемпионата России. Также команда выиграла Кубок России и Кубок ЕКВ.

Ранее «Динамо» вернуло в команду диагональную Дарью Малыгину и связующую Татьяну Романову, которые играли за «Заречье-Одинцово».

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