«Челси» в первом матче в ранге чемпиона Англии вырвал победу у «Уотфорда»
«Челси» дома обыграл «Уотфорд» (4:3) в перенесенном матче 28-м тура чемпионата Англии.
У победителей отличились Джон Терри (22-я минута), Сесар Аспиликуэта (36-я), Миши Батшуайи (49-я) и Сеск Фабрегас (88-я), у проигравших - Этьен Капу (24-я), Дарил Янват (51-я) и Стефано Окака Чука (74-я).
Лондонский клуб, в прошлую пятницу досрочно ставший чемпионом Англии, набрал 90 очков. Его сегодняшний соперник с 40 баллами - на 16-й строчке.
В заключительном, 38-м туре АПЛ «Челси» 21 мая примет «Сандерленд», а «Уотфорд» в тот же день сыграет дома с «Манчестер Сити».
Матч
Голы
Терри 22 (1:0). Капу 24 (1:1). Аспиликуэта 36 (2:1). Батшуайи 49 (3:1). Янмат 51 (3:2). Окака Чука 74 (3:3). Фабрегас 88 (4:3).
Состав
Челси: Бегович, Аспиликуэта, Зума, Аке, Терри, Канте, Виллиан, Азар, Чалоба (Фабрегас, 79), Кенеди (Айна, 75), Батшуайи (Педро, 84)
Уотфорд: Гомес, Холебас, Прёдль, Янмат, Мариаппа, Бехрами, Капу (Дини, 90), Дукуре, Клеверли, Амрабат, Ньянг (Окака Чука, 71)
Предупреждения:
Аке, 30; Чалоба, 58 - Холебас, 4; Амрабат, 11; Прёдль, 83; Дини, 90; Окака Чука, 90
Удаления:
нет - Прёдль, 90
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
15 мая 22:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция