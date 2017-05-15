Хет-трик Русселя помог французам обыграть словенцев

Хоккеисты сборной Франции в своем седьмом матче чемпионата мира переиграли команду Словении.



Встреча, прошедшая в понедельник в Париже на льду «АккорХотелс-Арены», завершилась со счетом 4:1 в пользу французов. В их составе хет-триком отметился Антуан Руссель, а еще одну шайбу забросил Йоанн Овитю. У словенцев отличился Ян Муршак.



Таким образом, французы набрали 10 очков и вышли на пятое место в группе В, потеснив на шестое норвежцев (восемь очков). У словенцев осталось одно очко. Эта сборная покидает элитный дивизион.