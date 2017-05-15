Хет-трик Русселя помог французам обыграть словенцев
Хоккеисты сборной Франции в своем седьмом матче чемпионата мира
переиграли команду Словении.
Встреча, прошедшая в понедельник в Париже на льду «АккорХотелс-Арены»,
завершилась со счетом 4:1 в пользу французов. В их составе хет-триком отметился
Антуан Руссель, а еще одну шайбу забросил Йоанн Овитю. У словенцев отличился Ян
Муршак.
Таким образом, французы набрали 10 очков и вышли на пятое место в группе В, потеснив на шестое норвежцев (восемь очков). У словенцев осталось одно очко. Эта сборная покидает элитный дивизион.
Матч
Франция - Словения - 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Голы:
Руссель (да Коста С., Овитю), 28:20 (1:0 - бол.). Овитю (Бельмар, Руссель), 31:08 (2:0). Руссель (Овитю), 44:01 (3:0 - бол.). Муршак (Мусич, Пинтарич), 44:25 (3:1 - мен.). Руссель 58:27 (4:1 - мен.).
Место и дата
15 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция