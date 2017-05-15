Павлюченкова обыграла Стосур на старте турнира в Риме
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла австралийку Саманту Стосур в первом круге турнира в Риме.
Счет встречи, продолжавшейся корте 2 часа 36 минут, - 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
Павлюченкова 10 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 19. У Стосур 4 эйса, пять ошибок на подаче и один брейк.
В следующем раунде Павлюченкова сыграет с победительницей пары Анастасия Севастова (Латвия) - Ирина-Камелия Бегу (Румыния).
Матч
Павлюченкова А. (Россия) - Стосур С. (Австралия) - 6:4, 6:7, 6:1
Место и дата
15 мая 20:30, , Онлайн-трансляция
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