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Павлюченкова обыграла Стосур на старте турнира в Риме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла австралийку Саманту Стосур в первом круге турнира в Риме.

Счет встречи, продолжавшейся корте 2 часа 36 минут, - 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Павлюченкова 10 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 19. У Стосур 4 эйса, пять ошибок на подаче и один брейк.

В  следующем раунде Павлюченкова сыграет с победительницей пары Анастасия Севастова (Латвия) - Ирина-Камелия Бегу (Румыния).

Матч

Павлюченкова А. (Россия) - Стосур С. (Австралия) - 6:4, 6:7, 6:1

Место и дата

15 мая 20:30, , Онлайн-трансляция

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