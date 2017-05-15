Нури останется наставником «Вердера»
37-летний главный тренер
«Вердера» Александр Нури согласился продлить контракт с клубом, сообщает
официальный сайт клуба из Бремена.
«Даже в феврале, когда
результаты клуба оставляли желать лучшего, я был уверен в том, что наша история
закончилось. У меня всегда было ощущение, что я продолжу работать в «Вердере».
Я благодарен руководству клуба за доверие, а болельщикам - за поддержку», -
сказал Александр Нури.
Напомним, что Нури принял «Вердер» 19 сентября, сменив предыдущего наставника клуба Виктора Скрипника.
Матч
Вердер - Хоффенхайм - 3:5 (0:3)
Голы
Шалаи 7 (0:1). Крамарич 11 (0:2). Цубер 40 (0:3). Крамарич 49 (0:4). Бичакчич 52 (0:5). Селасси 60 (1:5). Баргфреде 86 (2:5). Бауэр 90 (3:5).
Состав
Вердер: Видвальд, Велькович, Селасси, Бауэр, Сане, Делэйни (Кайнц, 75), Юнузович, Бартельс, Эггештайн М. (Гарсия С., 54), Гнабри (Баргфреде, 54), Крузе
Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Зюле (Тольян, 60), Фогт, Демирбай, Цубер, Руди, Ют (Амири, 63), Шалаи (Вагнер, 69), Крамарич
Предупреждения:
Судья:
Даниель Зиберт (Германия)
Место и дата
13 мая 16:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция