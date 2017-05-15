Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург- : -Оттава
Хоккей  Россия- : -США
Хоккей  Канада- : -Финляндия
Хоккей  Швеция- : -Словакия
Хоккей  Чехия- : -Швейцария
Футбол  Арсенал- : -Сандерленд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нури останется наставником «Вердера»

Источник:  ФК «Вердер»Комментарии

37-летний главный тренер «Вердера» Александр Нури согласился продлить контракт с клубом, сообщает официальный сайт клуба из Бремена.

«Даже в феврале, когда результаты клуба оставляли желать лучшего, я был уверен в том, что наша история закончилось. У меня всегда было ощущение, что я продолжу работать в «Вердере». Я благодарен руководству клуба за доверие, а болельщикам - за поддержку», - сказал Александр Нури.

Напомним, что Нури принял «Вердер» 19 сентября, сменив предыдущего наставника клуба Виктора Скрипника.

Матч

Вердер - Хоффенхайм - 3:5 (0:3)

Голы

Шалаи 7 (0:1). Крамарич 11 (0:2). Цубер 40 (0:3). Крамарич 49 (0:4). Бичакчич 52 (0:5). Селасси 60 (1:5). Баргфреде 86 (2:5). Бауэр 90 (3:5).

Состав

Вердер: Видвальд, Велькович, Селасси, Бауэр, Сане, Делэйни (Кайнц, 75), Юнузович, Бартельс, Эггештайн М. (Гарсия С., 54), Гнабри (Баргфреде, 54), Крузе

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Бичакчич, Зюле (Тольян, 60), Фогт, Демирбай, Цубер, Руди, Ют (Амири, 63), Шалаи (Вагнер, 69), Крамарич

Предупреждения:

Бауэр, 80 - Зюле, 12

Судья:

Даниель Зиберт (Германия)

Место и дата

13 мая 16:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Модрич может вернуться в АПЛПолузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич раздумывает о смене клубной прописки по окончании сезона.«Реал» побил рекорд «Баварии» по продолжительности серии матчей с голамиМатч 37-го тура примеры с «Севильей» (4:1) стал для «Реала» 62-м подряд, в котором команда забивает как минимум один гол.«Челси» готов продлить аренду Бабы в «Шальке»Защитник «Челси» Абдул Рахман Баба, скорее всего, продолжить играть в аренде в «Шальке», сообщает Daily Mail.«Байер» объявил об уходе Коркута по окончании сезонаГлавный тренер «Байера» Тайфун Коркут уйдет в отставку по окончании сезона, сообщает официальный сайт клуба.Филипп Лам: «Лейпциг» занимает второе место совершенно заслуженноЗащитник «Баварии» Филипп Лап прокомментировал победу над «Лейпцигом» (5:4) в 33-м туре чемпионата Германии.Ральф Хазенхюттль: Такой матч мы еще не видели на этом стадионеГлавный тренер команды «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль прокомментировал поражение от «Баварии» (4:5) в матче 33-го тура чемпионата Германии.Карло Анчелотти: «Лейпциг» в этом сезоне был фантастическим конкурентомГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Лейпцигом» (5:4) в матче 33-го тура чемпионата Германии.Бундеслига. 33-й тур. «Аугсбург» сыграл вничью с «Боруссией» Д, «РБ Лейпциг» уступил «Баварии» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 33-го тура чемпионата Германии по футболу.«Ингольштадт» вылетел из бундеслиги«Ингольштадт» в гостях сыграл вничью с «Фрайбургом» (1:1) в 33-м туре чемпионата Германии и покинул бундеслигу.«Бавария» вырвала победу у «РБ Лейпцига», забив два мяча в компенсированное время«РБ Лейпциг» дома уступил «Баварии» (4:5) в 33-м туре чемпионата Германии.Ральф Хазенхюттль: Мы должны заставить побегать футболистов «Баварии»Главный тренер «Лейпцига» Ральф Хазенхюттль поделился ожиданиями от предстоящего матча 33-го тура чемпионата Германии против «Баварии».Карло Анчелотти: На матч с «Лейпцигом» будет выставлен лучший составГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча 33-го тура чемпионата Германии против команды «РБ Лейпциг».«Ювентус» выкупил у «Баварии» права на защитника Бенатиа«Ювентус» выкупил у «Баварии» права на защитника Мехди Бенатиа, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.Спортивный директор «Шальке»: Аого, Хунтелар и Бадштубер покинут команду, Коноплянка останетсяСпортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель рассказал, кто покинет команду по окончании сезона.Маркус Вайнцирль: «Гамбург» прижат к стене. Это очень неприятный соперникГлавный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился ожиданиями от матча с «Гамбургом». Напомним, что командам предстоит сыграть в 33-м туре чемпионата Германии.«Барселона» планирует перехватить у «Милана» защитника сборной ШвейцарииКак сообщает Mundo Deportivo, защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес по-прежнему находится в сфере интересов «Барселоны».Бартра вернулся к тренировкам в общей группе (фото)Как сообщает пресс-служба дортмундской «Боруссии», защитник «шмелей» Марк Бартра, пострадавший в результате взрыва перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов с «Монако» (2:3), приступил к работе в общей группе.Томас Тухель: Не буду комментировать слухи о своем уходе из «Боруссии»Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель отказался обсуждать с журналистами свое будущее в команде.Защитник «Баварии» Мартинес из-за перелома ключицы досрочно завершил сезонЗащитник «Баварии» Хавьер Мартинес досрочно завершил сезон из-за перелома ключицы, сообщается на сайте клуба.Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с вратарем Вайденфеллером (фото)Дортмундская «Боруссия» подписала новое соглашение с голкипером Романом Вайденфеллером.
Футбол
Александр Бубнов: Считаю Фернандо лучшим игроком сезона в РФПЛ
Футбол
Лукас Фернандо: Думаю, что «Спартак» можно назвать итальянской командой
Теннис
Федерер не сыграет на «Ролан Гаррос»
Хоккей
Букмекеры отдают «Питтсбургу» предпочтение перед «Оттавой» во втором матче серии
все новости
Вердер
Вердеркалендарьстатистика
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости