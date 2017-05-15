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«Вильярреал» U-13 – победитель Кубка Бурчалкина, «Зенит» стал седьмым

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

С 12 по 14 мая в Санкт-Петербурге прошел второй розыгрыш международного турнира «Кубок Льва Бурчалкина», в котором участвовали игроки не старше 13 лет (2004 год рождения).

На турнире выступали восемь команд, и первое место занял испанский «Вильярреал». В финале победители разгромили сербский «Партизан» со счетом 5:0. Бронзовые медали завоевала петербургская команда «Алмаз-Антей», обыгравшая в матче за третье место португальскую «Виторию» (1:0). Позиции с пятой по восьмую заняли ЦСКА, «Локомотив», «Зенит» и венгерский МТК соответственно.

Для «Вильярреала» это вторая победа на «Кубке Бурчалкина». Команда из Испании стала победителем первого розыгрыша турнира, который проводился в 2016 году.

Напомним, Лев Бурчалкин выступал за «Зенит» с 1957 по 1972 год. В составе петербуржцев нападающий провел 423 матча и забил 82 гола. Экс-форвард входит в тройку игроков «Зенита», проведших наибольшее количество игр за петербургский клуб. Бурчалкин умер в 2004 году.

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