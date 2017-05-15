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Лукас Фернандо: Надеюсь, что смогу заслужить право играть в сборной Бразилии

Источник:  ТАССКомментарии

Бразильский полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо рассчитывает вернуться в состав национальной команды, если продолжит играть на высоком уровне в чемпионате России.

«Почти наверняка журналисты назовут меня лучшим игроком чемпионата? Конечно, я буду счастлив получить такое признание, упорный труд и правильное отношение к делу дают свои результаты. Надеюсь, что своей игрой смогу заслужить право играть в сборной Бразилии и имею на это хорошие шансы. Самым запоминающимся моментом по ходу сезона стала наша победа 3:1 над ЦСКА в первом круге чемпионата», - приводит ТАСС слова Фернандо.

Фернандо перешел в московский «Спартак» из итальянской «Сампдории» в 2016 году. В период с 2012 по 2013 год полузащитник провел в составе сборной Бразилии 8 матчей, с тех пор в состав национальной команды он не вызывался.

Матч

Спартак - Терек

Место и дата

17 мая 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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