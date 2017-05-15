Лукас Фернандо: Надеюсь, что смогу заслужить право играть в сборной Бразилии
Бразильский полузащитник
«Спартака» Лукас Фернандо рассчитывает вернуться в состав национальной команды,
если продолжит играть на высоком уровне в чемпионате России.
«Почти наверняка журналисты
назовут меня лучшим игроком чемпионата? Конечно, я буду счастлив получить такое
признание, упорный труд и правильное отношение к делу дают свои результаты.
Надеюсь, что своей игрой смогу заслужить право играть в сборной Бразилии и имею
на это хорошие шансы. Самым запоминающимся моментом по ходу сезона стала наша
победа 3:1 над ЦСКА в первом круге чемпионата», - приводит ТАСС слова Фернандо.
Фернандо перешел в московский «Спартак» из итальянской «Сампдории» в 2016 году. В период с 2012 по 2013 год полузащитник провел в составе сборной Бразилии 8 матчей, с тех пор в состав национальной команды он не вызывался.
Матч
Место и дата
17 мая 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция