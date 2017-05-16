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Даниил Квят: Магнуссен въехал в меня и сам проколол себе колесо

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Торо Россо»  Даниил Квят считает, что представитель «Хааса» Кевин Магнуссен сам виноват в столкновении на Гран-при Испании.

После контакта с датчанином на предпоследнем круге Квят продолжил гонку без проблем, в отличие от Кевина, которому пришлось из-за прокола ехать в боксы. Стюарды решили никого не наказывать за инцидент.

«Он въехал в меня и сам проколол себе колесо. Я был на корпус впереди, а он просто попытался вернуть позицию и въехал в меня. Тут все ясно как божий день», - цитирует Квята Autosport.

Гран--при Испании 

 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 66 кругов
2. Себастьян Феттель («Феррари») +3,490
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +75,820
4. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг
5. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
7. Паскаль Верляйн («Заубер») +1 круг
8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
10. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
11. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга
12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2 круга
13. Фелипе Масса («Уильямс») +2 круга
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
15. Джолион Палмер («Рено») +2 круга
16. Ланс Стролл («Уильямс») +2 круга

Сошли

Валттери Боттас («Мерседес»)

Стоффель Вандорн («Макларен»)
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
Кими Райкконен («Феррари»)

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