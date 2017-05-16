Евгений Кузнецов: Думаю, завтра все будет лучше

Форвард сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над Латвией (6:0) и свой первый матч на ЧМ-2017.

- Немного непривычно было вернуться из того хоккея в этот, - признался Кузнецов. – Но в третьем периоде вроде поинтереснее стало получаться. Хотя хоккей отличается. Поэтому для меня очень полезная игра сегодня была. Обязательно посмотрю смены. Как там что получалось. Думаю, что завтра все гораздо лучше будет.

- Не сложно было от того, что крайние нападающие в вашем звене постоянно менялись?

- Это ребятам было тяжело, потому что приходилось смену пропускать. Но, я думаю, это все равно лучше, чем просто на лавке сидеть.