Мария Шарапова: Для меня очень важно, что я вернулась и сыграла три турнира подряд

Российская теннисистка Мария Шарапова после победы над Кристиной Макхэйл на турнире WTA в Риме (6:4, 6:2) обеспечила себе место в квалификации Уимблдона. После матча Мария отметила, что не знала об этом.

На вопрос об участии в квалификации «Уимблдона» Шарапова ответила: «Вы ребята, наверное, думаете, что я отслеживаю все эти вещи. Но для меня приоритет – это каждая неделя, каждый конкретный матч. Об этом я думаю, просыпаясь с утра.

Для меня очень важно, что я вернулась и сыграла три турнира подряд. Я на этом концентрируюсь. В последние два года я не играла в теннис часто. Даже до дисквалификации в последние полгода я играла мало», - сказала Шарапова.