Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург- : -Оттава
Хоккей  Россия- : -США
Хоккей  Канада- : -Финляндия
Хоккей  Швеция- : -Словакия
Хоккей  Чехия- : -Швейцария
Футбол  Арсенал- : -Сандерленд
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мария Шарапова: Для меня очень важно, что я вернулась и сыграла три турнира подряд

Комментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова после победы над Кристиной Макхэйл на турнире WTA в Риме (6:4, 6:2) обеспечила себе место в квалификации Уимблдона. После матча Мария отметила, что не знала об этом.

На вопрос об участии в квалификации «Уимблдона» Шарапова ответила: «Вы ребята, наверное, думаете, что я отслеживаю все эти вещи. Но для меня приоритет – это каждая неделя, каждый конкретный матч. Об этом я думаю, просыпаясь с утра.

Для меня очень важно, что я вернулась и сыграла три турнира подряд. Я на этом концентрируюсь. В последние два года я не играла в теннис часто. Даже до дисквалификации в последние полгода я играла мало», - сказала Шарапова.

Матч

МакХэйл К. (США) - Шарапова М. (Россия) - 4:6, 2:6

Место и дата

15 мая 15:15, , Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павлюченкова обыграла Стосур на старте турнира в РимеРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла австралийку Саманту Стосур в первом круге турнира в Риме.Кокорин и Шатов вне состава сборной, победы Шараповой и российских хоккеистов. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости понедельника.Павлюченкова обыграла Стосур на старте турнира в РимеРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу в первом круге представительного турнира WTA в Риме.Веснина проиграла на старте турнира в РимеРоссийская теннисистка Елена Веснина проиграла в первом круге представительного турнира WTA в Риме.Шарапова, обыграв Макхэйл, обеспечила себе участие в квалификации УимблдонаРоссийская теннисистка Мария Шарапова, одолев американку Кристину Макхэйл в первом круге турнира WTA в Риме, обеспечила себе место в квалификации Уимблдона, сообщает BBC.Мария - Гладиатор. Как Шарапова сходила в Колизей и победила в РимеМария - Гладиатор. Как Шарапова сходила в Колизей и победила в РимеМария Шарапова пробилась во второй раунд турнира в Риме, уверенно одолев в первом круге американку Кристину Макгейл.Шарапова победила Макхэйл и вышла во второй круг турнира в РимеРоссийская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над Кристиной Макхэйл из США (6:4, 6:2) в матче первого круга турнира WTA Internazionali BNL d'Italia в Риме.«Ролан Гаррос» пройдет и без Шараповой». Кристина Младенович продолжает войну«Ролан Гаррос» пройдет и без Шараповой». Кристина Младенович продолжает войнуФранцузская теннисистка Кристина Младенович продолжает паразитировать на имени Марии Шараповой.Касаткина снялась с матча со Стрыцовой (ВИДЕО)26-я ракетка мира Дарья Касаткина не смогла доиграть матч первого круга турнира WTA Internazionali BNL d'Italia в Риме с Барборой Стрыцовой из Чехии.Шарапова гуляет по Колизею, Кербер усиленно тренируется. Обзор соцсетейШарапова гуляет по Колизею, Кербер усиленно тренируется. Обзор соцсетей«Советский спорт» пробежался по социальным сетям известных теннисистов и посмотрел, кто чем занимался в минувшие выходные.Младенович поднялась на 4-е место в Чемпионской гонке WTAФранцузская теннисистка Кристина Младенович, уступившая в финале турнира в Мадриде румынке Симоне Халеп, вышла на четвертое место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на официальном сайте организации.Кербер возглавила рейтинг WTA, Кузнецова – 8-я, Шарапова – 211-яЖенская теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.Мария Шарапова: Первая победа в Риме помогла мне выиграть Roland GarrosРоссийская теннисистка Мария Шарапова перед стартом турнира WTA Internazionali BNL d'Italia в Риме вспомнила, как впервые победила в столице Италии.Кристина Младенович: С первых дней турнира Шарапова ни с кем даже не поздороваласьФиналистка теннисного турнира WTA в Штутгарте Кристина Младенович о полуфинальном матче с Марией Шараповой.Кристина Младенович: Я не хочу объяснять поражение тем, что у меня болит поясница17-я ракетка мира Кристина Младенович после финала турнира WTA Mutua Madrid Open в Мадриде с Симоной Халеп из Румынии (5:7, 7:6 (7:5), 2:6) не стала списывать свое поражение на травму поясницы.Симона Халеп: Я показала, что стала новой Симо, которая больше не сдаетсяВосьмая ракетка мира Симона Халеп после победы на турнире WTA Mutua Madrid Open в Мадриде рассказала о том, что возобновила работу с тренером Дарреном Кейхиллом.Халеп обыграла Младенович в финале турнира в МадридеРумынская теннисистка Симона Халеп переиграла француженку Кристину Младенович в финальном матче представительного турнира WTA в Мадриде.Вихлянцева проиграла Дуке-Мариньо на турнире в РимеМатч первого раунда квалификации турнира WTA в Риме (Италия) между россиянкой Натальей Вихлянцевой и колумбийкой Марианой Дуке-Марино завершился победой колумбийской теннисистки. Итоговый счет матча - 7:6 (4), 7:5 в пользу Дуке-Марино.Кузнецова уступила Младенович в полуфинале турнира в МадридеМатч 1/2 финала турнира WTA в Мадриде (Испания) между россиянкой Светланой Кузнецовой и француженкой Кристиной Младенович завершился победой французской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 7:6 (4) в пользу Младенович.Шарапова сыграет с Макхэйл в первом круге турнира в РимеСостоялась жеребьевка турнира WTA в Риме (Италия). Свою соперницу узнала российская теннисистка Мария Шарапова.
Футбол
Александр Бубнов: Считаю Фернандо лучшим игроком сезона в РФПЛ
Футбол
Лукас Фернандо: Думаю, что «Спартак» можно назвать итальянской командой
Теннис
Федерер не сыграет на «Ролан Гаррос»
Хоккей
Букмекеры отдают «Питтсбургу» предпочтение перед «Оттавой» во втором матче серии
все новости
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости
WTA Tour
WTA Tour