Мария Шарапова: Для меня очень важно, что я вернулась и сыграла три турнира подряд
Российская теннисистка Мария Шарапова после победы над
Кристиной Макхэйл на турнире WTA в Риме (6:4, 6:2) обеспечила себе место в
квалификации Уимблдона. После матча Мария отметила, что не знала об этом.
На вопрос об
участии в квалификации «Уимблдона» Шарапова ответила: «Вы ребята, наверное,
думаете, что я отслеживаю все эти вещи. Но для меня приоритет – это каждая
неделя, каждый конкретный матч. Об этом я думаю, просыпаясь с утра.
Для меня очень важно, что я вернулась и сыграла три турнира подряд. Я на этом концентрируюсь. В последние два года я не играла в теннис часто. Даже до дисквалификации в последние полгода я играла мало», - сказала Шарапова.
Матч
МакХэйл К. (США) - Шарапова М. (Россия) - 4:6, 2:6
Место и дата
15 мая 15:15, , Текстовая трансляция
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