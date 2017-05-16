Сесар Аспиликуэта: Это был хороший момент, чтобы забить мой первый мяч в премьер-лиге

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился впечатлениями после матча против «Уотфорда» в 37-м туре чемпионате Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:3.

«Мы пропустили много мячей, но при этом мы и забили. Это была первая игра после чемпионского титула. Мы знали, что нам может быть непросто.

В воскресенье мы хотим завершить чемпионат на высокой ноте. Мы хотели бы набрать как можно больше очков. Мы лидировали с 12 тура и показали стабильность. Даже после поражений мы не паниковали и сохраняли спокойствие.

Это был хороший момент, чтобы забить мой первый мяч в премьер-лиге в этом сезоне после того, как мы стали чемпионами. Это особенный момент для меня», - цитирует Аспиликуэту ВВС.