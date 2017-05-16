Сесар Аспиликуэта: Это был хороший момент, чтобы забить мой первый мяч в премьер-лиге
Защитник «Челси»
Сесар Аспиликуэта поделился впечатлениями после матча против «Уотфорда» в 37-м
туре чемпионате Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:3.
«Мы пропустили
много мячей, но при этом мы и забили. Это была первая игра после чемпионского
титула. Мы знали, что нам может быть непросто.
В воскресенье
мы хотим завершить чемпионат на высокой ноте. Мы хотели бы набрать как можно
больше очков. Мы лидировали с 12 тура и показали стабильность. Даже после
поражений мы не паниковали и сохраняли спокойствие.
Это был хороший момент, чтобы забить мой первый мяч в премьер-лиге в этом сезоне после того, как мы стали чемпионами. Это особенный момент для меня», - цитирует Аспиликуэту ВВС.
Матч
Голы
Терри 22 (1:0). Капу 24 (1:1). Аспиликуэта 36 (2:1). Батшуайи 49 (3:1). Янмат 51 (3:2). Окака Чука 74 (3:3). Фабрегас 88 (4:3).
Состав
Челси: Бегович, Аспиликуэта, Зума, Аке, Терри, Канте, Виллиан, Азар, Чалоба (Фабрегас, 79), Кенеди (Айна, 75), Батшуайи (Педро, 84)
Уотфорд: Гомес, Холебас, Прёдль, Янмат, Мариаппа, Бехрами, Капу (Дини, 90), Дукуре, Клеверли, Амрабат, Ньянг (Окака Чука, 71)
Предупреждения:
Аке, 30; Чалоба, 58 - Холебас, 4; Амрабат, 11; Прёдль, 83; Дини, 90; Окака Чука, 90
Удаления:
нет - Прёдль, 90
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
15 мая 22:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция