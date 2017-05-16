Олег Знарок: В матче с Латвией нам нужно было показать свою игру

Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после победы над сборной Латвии на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила со счетом 5:0.

- Олег Валерьевич, каково так крупно разбираться со сборной Латвии? Все-таки не чужая вам команда.

- Обычная игра.

- Вы ожидали другую? Но в последний момент латвийцы оставили в запасе своих лидеров.

- Да нам это неважно. Нам нужно было показать свою игру, - сказал Знарок.

Россияне, досрочно обеспечившие себе участие в четвертьфинале турнира, с 17 очками вернулись на первое место в группе А. Латвийцы с девятью баллами - на четвертой строчке.

Во вторник Россия в заключительной игре группового этапа встретится с США, а Латвия - с Германией.