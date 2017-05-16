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Джон Терри: Важно сохранить этот импульс для финала Кубка Англии

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан «Челси» Джон Терри поделился эмоциями от домашней победы над «Уотфордом» (4:3) в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии.

Напомним, на 22-й минуте Терри открыл счет в матче.

«Это была сумасшедшая минута. Сначала я забил гол, а потом сразу совершил ошибку и позволил Капу сравнять счет. У меня смешанные ощущения после этого. Рад, что вышел в стартовом составе, что мое имя зажглось на табло. Важно сохранить этот импульс для финала Кубка Англии», - цитирует защитника BBC Sport.

Напомним, в финале Кубка Англии «Челси» 27 мая встретится с «Арсеналом».

Матч

Челси - Уотфорд - 4:3 (2:1)

Голы

Терри 22 (1:0). Капу 24 (1:1). Аспиликуэта 36 (2:1). Батшуайи 49 (3:1). Янмат 51 (3:2). Окака Чука 74 (3:3). Фабрегас 88 (4:3).

Состав

Челси: Бегович, Аспиликуэта, Зума, Аке, Терри, Канте, Виллиан, Азар, Чалоба (Фабрегас, 79), Кенеди (Айна, 75), Батшуайи (Педро, 84)

Уотфорд: Гомес, Холебас, Прёдль, Янмат, Мариаппа, Бехрами, Капу (Дини, 90), Дукуре, Клеверли, Амрабат, Ньянг (Окака Чука, 71)

Предупреждения:

Аке, 30; Чалоба, 58 - Холебас, 4; Амрабат, 11; Прёдль, 83; Дини, 90; Окака Чука, 90

Удаления:

нет - Прёдль, 90

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

15 мая 22:00, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

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