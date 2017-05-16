Джон Терри: Важно сохранить этот импульс для финала Кубка Англии

Сесар Аспиликуэта: Это был хороший момент, чтобы забить мой первый мяч в премьер-лиге

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился впечатлениями после матча против «Уотфорда» в 37-м туре чемпионате Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:3.