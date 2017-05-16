Олег Знарок: Валерка Ничушкин сыграл в свой хоккей
Главный тренер
сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после победы над сборной
Латвии на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила со счетом 5:0.
- Артемий Панарин опять вышел в лучшие
бомбардиры турнира.
-
Я не смотрю за этим. Оставлю эту тему журналистам.
- Что
скажете о Ничушкине?
-
Валерка сыграл в свой хоккей. Выполнял те функции, которые мы от него
требовали. Не только игра в обороне, но и в большинстве, и «5 на 5» вылезал на
ворота. Он делал то, что может.
Россияне,
досрочно обеспечившие себе участие в четвертьфинале турнира, с 17 очками
вернулись на первое место в группе А. Латвийцы с девятью баллами - на четвертой
строчке.
Во вторник Россия в заключительной игре группового этапа встретится с США, а Латвия - с Германией.
Матч
Россия - Латвия - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Киселевич (Панарин, Кучеров), 12:10 (1:0). Телегин (Плотников), 18:41 (2:0). Наместников (Панарин, Кучеров), 20:57 (3:0 - бол.). Кучеров (Панарин, Белов), 39:00 (4:0). Белов (Гусев, Шипачёв), 53:17 (5:0 - бол.).
Место и дата
15 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция