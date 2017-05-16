Олег Знарок: Валерка Ничушкин сыграл в свой хоккей

Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после победы над сборной Латвии на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила со счетом 5:0.

- Артемий Панарин опять вышел в лучшие бомбардиры турнира.

- Я не смотрю за этим. Оставлю эту тему журналистам.

- Что скажете о Ничушкине?

- Валерка сыграл в свой хоккей. Выполнял те функции, которые мы от него требовали. Не только игра в обороне, но и в большинстве, и «5 на 5» вылезал на ворота. Он делал то, что может.

Россияне, досрочно обеспечившие себе участие в четвертьфинале турнира, с 17 очками вернулись на первое место в группе А. Латвийцы с девятью баллами - на четвертой строчке.

Во вторник Россия в заключительной игре группового этапа встретится с США, а Латвия - с Германией.