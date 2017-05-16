Олег Знарок: Не знаком с Мерзликинсом и не читал его слов
Главный тренер
сборной России Олег Знарок после победы над сборной Латвии на чемпионате мира
(5:0) сказал, что он не знает, что сказал вратарь сборной Латвии Элвис Мерзликинс.
- Вратарь латвийцев Элвис
Мерзликинс много наговорил. Вы читали его высказывания?
- Я прессу не
читаю.
- А вы знакомы?
- Нет.
Ранее
Мерзликинс сказал, что ему не нравятся Россия и КХЛ, и он не хочет там играть.
Россияне,
досрочно обеспечившие себе участие в четвертьфинале турнира, с 17 очками
вернулись на первое место в группе А. Латвийцы с девятью баллами - на четвертой
строчке.
Во вторник Россия в
заключительной игре группового этапа встретится с США, а Латвия - с Германией.
Матч
Россия - Латвия - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Киселевич (Панарин, Кучеров), 12:10 (1:0). Телегин (Плотников), 18:41 (2:0). Наместников (Панарин, Кучеров), 20:57 (3:0 - бол.). Кучеров (Панарин, Белов), 39:00 (4:0). Белов (Гусев, Шипачёв), 53:17 (5:0 - бол.).
Место и дата
15 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция