Олег Знарок: Не знаком с Мерзликинсом и не читал его слов

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над сборной Латвии на чемпионате мира (5:0) сказал, что он не знает, что сказал вратарь сборной Латвии Элвис Мерзликинс.

- Вратарь латвийцев Элвис Мерзликинс много наговорил. Вы читали его высказывания?

- Я прессу не читаю.

- А вы знакомы?

- Нет.

Ранее Мерзликинс сказал, что ему не нравятся Россия и КХЛ, и он не хочет там играть.

Россияне, досрочно обеспечившие себе участие в четвертьфинале турнира, с 17 очками вернулись на первое место в группе А. Латвийцы с девятью баллами - на четвертой строчке.

Во вторник Россия в заключительной игре группового этапа встретится с США, а Латвия - с Германией.