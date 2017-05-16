Антонио Конте: Сейчас наша цель - одержать 30 побед в АПЛ

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал домашнюю победу над «Уотфордом» (4:3) в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии.

«Сегодня был большой вечер, ведь мы вышли на поле в ранге чемпионов. Я решил поменять девять игроков и дать шанс молодым футболистам. Я должен быть доволен, поскольку они оправдали мое доверие. Мы пропустили три мяча, но забили четыре и создали много моментов. Самое важное, что мы победили. Сейчас наша цель - одержать 30 побед (это будет рекорд сезона в АПЛ - прим.ред.)», - цитирует специалиста BBC Sport.

Напомним, перед заключительным туром АПЛ, в котором «Челси» 21 мая примут «Сандерленд», «синие» имеют в своем активе 29 побед.