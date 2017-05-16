Артемий Панарин: Сидел с кофейком у телевизора и чувствовал себя уверенно

Форвард сборной России Артемий Панарин пропустил матч чемпионата мира против сборной Латвии (5:0). Он отметил, что уверенная игра партнеров позволила ему не переживать за исход матча.

– Вы стали лучшим бомбардиром турнира. Как вам живется с этим?

– Я об этом не думаю, если честно. Даже не знал, что там в таблице, так что вы мне постарайтесь не напоминать об этом. Тогда будет лучше.

– Самочувствие в порядке? Была микротравма. Переживали?

– Да не, не переживал. Ребята сразу же забросили шайбы, поэтому я сидел с кофейком у телевизора, чувствовал себя уверенно. Всё здорово, молодцы.

– Пауза пошла вам на пользу?

– Сто процентов. Плохо себя чувствовал, поэтому лежал в кровати два дня. Сейчас вроде все неплохо, - цитирует Панарина «Матч ТВ».

Россияне, досрочно обеспечившие себе участие в четвертьфинале турнира, с 17 очками вернулись на первое место в группе А. Латвийцы с девятью баллами - на четвертой строчке.

Во вторник Россия в заключительной игре группового этапа встретится с США, а Латвия - с Германией.