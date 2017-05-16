Артемий Панарин: Сидел с кофейком у телевизора и чувствовал себя уверенно
Форвард
сборной России Артемий Панарин пропустил матч чемпионата мира против сборной
Латвии (5:0). Он отметил, что уверенная игра партнеров позволила ему не
переживать за исход матча.
– Вы стали лучшим бомбардиром турнира. Как вам живется
с этим?
– Я об этом
не думаю, если честно. Даже не знал, что там в таблице, так что
вы мне постарайтесь не напоминать об этом. Тогда будет лучше.
– Самочувствие в порядке? Была микротравма.
Переживали?
– Да не,
не переживал. Ребята сразу же забросили шайбы, поэтому я сидел
с кофейком у телевизора, чувствовал себя уверенно. Всё здорово,
молодцы.
– Пауза пошла вам на пользу?
– Сто
процентов. Плохо себя чувствовал, поэтому лежал в кровати два дня.
Сейчас вроде все неплохо, - цитирует Панарина «Матч ТВ».
Россияне, досрочно обеспечившие
себе участие в четвертьфинале турнира, с 17 очками вернулись на первое место в
группе А. Латвийцы с девятью баллами - на четвертой строчке.
Во вторник Россия в заключительной игре группового этапа встретится с США, а Латвия - с Германией.
Матч
Россия - Латвия - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Киселевич (Панарин, Кучеров), 12:10 (1:0). Телегин (Плотников), 18:41 (2:0). Наместников (Панарин, Кучеров), 20:57 (3:0 - бол.). Кучеров (Панарин, Белов), 39:00 (4:0). Белов (Гусев, Шипачёв), 53:17 (5:0 - бол.).
Место и дата
15 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция