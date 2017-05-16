Александр Бубнов: В топовых чемпионатах Смолов не потянет
Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы нападающего «Краснодара» Федора Смолова заиграть в одном из ведущих европейских чемпионатов.
«В топовых чемпионатах с учетом уровня прессинга, графика игрового, мне, кажется, Смолов не потянет. Он физически не мощный, у него скорость не высокая. Да, удар есть. А особого дриблинга я не заметил. Считаю, в АПЛ, Испании, Германии, Италии не заиграет», - сказал Бубнов.
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