Богдан Киселевич: Латвия не выставила трех лидеров? Это не имеет значения
Защитник сборной России Богдан Киселевич поделился
впечатлениями после победы
над сборной Латвии на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила со
счетом 5:0.
– Вам сообщили, что сборная Латвии не выставила трех лидеров
и готовится к решающему матчу с Германией?
– Нет, я не слышал такого. Да и не имеет
значения, какой состав у соперника. Главное – как мы сами
играем.
– Из-за чего драки постоянно возникали?
– Накал страстей такой, хорошо настроились обе команды. Это часть спорта,
судьи гасили все конфликты, - цитирует Киселевича «Матч ТВ».
Россияне,
досрочно обеспечившие себе участие в четвертьфинале турнира, с 17 очками
вернулись на первое место в группе А. Латвийцы с девятью баллами - на четвертой
строчке.
Во вторник Россия в заключительной игре группового этапа встретится с США, а Латвия - с Германией.
Матч
Россия - Латвия - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Киселевич (Панарин, Кучеров), 12:10 (1:0). Телегин (Плотников), 18:41 (2:0). Наместников (Панарин, Кучеров), 20:57 (3:0 - бол.). Кучеров (Панарин, Белов), 39:00 (4:0). Белов (Гусев, Шипачёв), 53:17 (5:0 - бол.).
Место и дата
15 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция