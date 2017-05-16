Илья Сорокин: Получаю колоссальный опыт на чемпионате мира

Вратарь сборной России Илья Сорокин поделился впечатлениями после победы над сборной Латвии на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила со счетом 5:0.

- Игра получилась напряженной, хотя было маловато бросков в первом и третьем периодах. Честно сказать, я чувствовал себя не в своей тарелке. Давно не играл. Но партнеры помогли, спасибо им большое.

- Выделите какой-то опасный момент у игроков сборной Латвии?

- Знаете, все как-то ровно прошло. Даже вспомнить нечего.

- Играете не так много, но какой-то опыт все равно получаете здесь?

- Колоссальный, - цитирует Сорокина «Матч ТВ».

Россияне, досрочно обеспечившие себе участие в четвертьфинале турнира, с 17 очками вернулись на первое место в группе А. Латвийцы с девятью баллами - на четвертой строчке.

Во вторник Россия в заключительной игре группового этапа встретится с США, а Латвия - с Германией.