Илья Сорокин: Получаю колоссальный опыт на чемпионате мира
Вратарь
сборной России Илья Сорокин поделился впечатлениями после победы над сборной Латвии на чемпионате мира. Напомним, что
его команда победила со счетом 5:0.
- Игра получилась напряженной, хотя было маловато бросков в
первом и третьем периодах. Честно сказать, я чувствовал себя не в своей тарелке.
Давно не играл. Но партнеры помогли, спасибо им большое.
- Выделите какой-то опасный момент у игроков сборной Латвии?
- Знаете, все
как-то ровно прошло. Даже вспомнить нечего.
- Играете не так много, но какой-то опыт все равно получаете
здесь?
- Колоссальный, - цитирует Сорокина «Матч ТВ».
Россияне,
досрочно обеспечившие себе участие в четвертьфинале турнира, с 17 очками
вернулись на первое место в группе А. Латвийцы с девятью баллами - на четвертой
строчке.
Во вторник Россия в заключительной игре группового этапа встретится с США, а Латвия - с Германией.
Матч
Россия - Латвия - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Киселевич (Панарин, Кучеров), 12:10 (1:0). Телегин (Плотников), 18:41 (2:0). Наместников (Панарин, Кучеров), 20:57 (3:0 - бол.). Кучеров (Панарин, Белов), 39:00 (4:0). Белов (Гусев, Шипачёв), 53:17 (5:0 - бол.).
Место и дата
15 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция