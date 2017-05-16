Йос Ферстаппен может получить должность в «Ред Булле»

Бывший пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен, возможно, будет работать в «Ред Булле».

Как сообщает Autosport, отец пилота команды Макса Ферстаппена посетит предстоящую гонку Ф-3 в По во Франции.Есть информация, что Ферстаппен, который ранее помог своему сыну прорваться в Ф-1, станет консультантом «Ред Булла» по поиску новых талантов.

По имеющимся данным, пока сделка не завершена, поскольку стороны обговаривают сферу деятельности Ферстаппена-старшего.