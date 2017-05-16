Дженсон Баттон: Не могу исключить возвращения в Формулу-1 в 2018-м году

Резервный пилот команды «Макларен» Дженсон Баттон признался, что не исключает своего возвращения в Формулу-1 в сезоне-2018 в качестве основного пилота.

«Я не могу исключить возвращения в Ф-1 в 2018-м, потому что у меня на руках уже согласованный контракт с командой. Удивительно просто, но перед этим сезоном мне поступило очень много предложений выступить в качестве основного гонщика, две команды даже упрашивали меня гоняться за них, однако меня это не интересует», - цитирует Баттона Autosport.

Напомним, после того, как Фернандо Алонсо решил пропустить Гран При Монако, чтобы принять участие в гонке «Инди-500», Баттон получил возможность вернуться за руль автомобиля Ф-1.