Дженсон Баттон: Не могу исключить возвращения в Формулу-1 в 2018-м году
Резервный пилот
команды «Макларен» Дженсон Баттон признался, что не исключает своего возвращения в
Формулу-1 в сезоне-2018 в качестве основного пилота.
«Я не
могу исключить возвращения в Ф-1 в 2018-м, потому что у меня на руках уже согласованный
контракт с командой. Удивительно просто, но перед этим сезоном мне поступило
очень много предложений выступить в качестве основного гонщика, две команды
даже упрашивали меня гоняться за них, однако меня это не интересует», -
цитирует Баттона Autosport.
Напомним,
после того, как Фернандо Алонсо решил пропустить Гран При
Монако, чтобы принять участие в гонке «Инди-500», Баттон получил возможность
вернуться за руль автомобиля Ф-1.
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