Дмитрий Орлов: Мы не берегли силы, просто играли по-умному

Защитник сборной России Дмитрий Орлов поделился впечатлениями после победы над сборной Латвии на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила со счетом 5:0.

- Первый матч на турнире. Как самочувствие?

- Все хорошо. Главное – выиграли. Завтра важный матч будет для нас, так что главное – выспаться и отдохнуть перед ним.

- Как игралось в паре с Зубом?

- Нормально. Я раньше его не видел. Хороший игрок и хороший парень. Будем играть только лучше, прибавлять.

- Как вообще шло общение? Подсказывали ему?

- Все стараются друг другу подсказывать, если кто-то что-то не видит, помогать. Неважно, кто первый год в сборной, а кто не первый. Все, кто играет за национальную команду, хорошие хоккеисты. Результат это доказывает.

- Скажите честно, в третьем периоде уже начали беречь силы на встречу с американцами?

- Я бы не сказал, что мы прямо берегли силы. Просто играли по-умному, не теряли шайбу, старались не удаляться. Нельзя так играть, чтобы сохранить силы – команда Латвии сразу могла бы наказать нас, - цитирует Орлова «Матч ТВ».

Россияне, досрочно обеспечившие себе участие в четвертьфинале турнира, с 17 очками вернулись на первое место в группе А. Латвийцы с девятью баллами - на четвертой строчке.

Во вторник Россия в заключительной игре группового этапа встретится с США, а Латвия - с Германией.