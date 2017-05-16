Дмитрий Орлов: Мы не берегли силы, просто играли по-умному
Защитник сборной России Дмитрий Орлов поделился впечатлениями после победы над сборной Латвии на чемпионате мира. Напомним, что его команда победила со счетом 5:0.
- Первый матч на турнире. Как самочувствие?
- Все хорошо.
Главное – выиграли. Завтра важный матч будет для нас, так что главное –
выспаться и отдохнуть перед ним.
- Как игралось в паре с Зубом?
- Нормально.
Я раньше его не видел. Хороший игрок и хороший парень. Будем играть только
лучше, прибавлять.
- Как вообще шло общение? Подсказывали ему?
- Все
стараются друг другу подсказывать, если кто-то что-то не видит, помогать.
Неважно, кто первый год в сборной, а кто не первый. Все, кто играет за
национальную команду, хорошие хоккеисты. Результат это доказывает.
- Скажите честно, в третьем периоде уже начали беречь силы на
встречу с американцами?
- Я бы не
сказал, что мы прямо берегли силы. Просто играли по-умному, не теряли шайбу,
старались не удаляться. Нельзя так играть, чтобы сохранить силы – команда Латвии
сразу могла бы наказать нас, - цитирует Орлова «Матч ТВ».
Россияне, досрочно обеспечившие себе участие в четвертьфинале турнира, с 17 очками вернулись на первое место в группе А. Латвийцы с девятью баллами - на четвертой строчке.
Во вторник Россия в заключительной игре группового этапа встретится с США, а Латвия - с Германией.
Матч
Россия - Латвия - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Киселевич (Панарин, Кучеров), 12:10 (1:0). Телегин (Плотников), 18:41 (2:0). Наместников (Панарин, Кучеров), 20:57 (3:0 - бол.). Кучеров (Панарин, Белов), 39:00 (4:0). Белов (Гусев, Шипачёв), 53:17 (5:0 - бол.).
Место и дата
15 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция